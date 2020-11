Pars Krisztián december elején állhat újra edzésbe

Az olimpiai bajnok Pars Krisztián bízik benne, hogy térdműtéteit követően december elején újra edzésbe állhat.

A 2012-es londoni ötkarikás játékokon győztes kalapácsvető az M4 Sport Sporthíradójában kedden felidézte, az elmúlt másfél éve nagyon rosszul alakult,

az első műtéte nem sikerült tavaly februárban, így megsérült a jobb térde, és kiújult a problémája a balban is, ezért most mindkettőből el kellett távolítani a leszakadt porcot.

Két hónapon belül mindkét beavatkozásra sor került, az orvosok mindent rendben találtak, tünetmentes és nincsenek fájdalmai, s reméli, hogy az év utolsó hónapjában megkezdheti a felkészülést a jövő nyári tokiói olimpiára. A 38 esztendős dobóatléta heti négy-öt alkalommal jár gyógytornára, elősegítve az izmok visszaépítését az edzésmunka megkezdése előtt.

„Nagy technikai dolgokat kell megoldani ahhoz, hogy a kalapács elszálljon 78 méterre”

– szögezte le Pars. Hozzáfűzte: ha sikerül decembertől májusig sérülésmentesen végigcsinálni a munkát, és az erőnléte is helyreáll, akkor nem tesz le róla, hogy ez az eredmény az olimpián meglegyen, márpedig meglátása szerint ezzel a legjobb nyolcba vagy akár hatba is be lehet kerülni.

Halász Bence személyében már van biztos induló a magyar férfi kalapácsvetők között a tokiói olimpián, a világbajnoki bronzérmes atléta tavaly júniusban dobta meg a 77,5 méteres kvalifikációs szintet. Pars idei legjobb eredményét (74,89 méter) szeptemberben érte el.

Pars kitért rá: az edzésmunkán sok mindenben változtatniuk kell, hiszen már máshogy regenerálódik, mint fiatalabb korában. Ugyanakkor hatalmas motiváció számára a 2023-as budapesti világbajnokság, amelyen nagyon szeretne részt venni.