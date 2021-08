Ralifesztivált rendeznek Zalaegerszegen

Már csaknem ötvenen neveztek a hétvégi ZEG Rally Show-ra, amelyet a HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. szakmai közreműködésével a Truck Race Promotion szervez Zalaegerszegen. A megyeszékhelyen és a ZalaZONE-ban a raliautók minden kategóriája bemutatkozik, a kuriózum WRC csodáktól egészen a Trabantig.

Augusztus 8-án Zalaegerszegre több mint két évtized után tér vissza a rali a ZEG Rally Show rendezvénnyel. A rallyshow indulói nyolc gyorsasági szakaszt teljesítenek a két helyszínen. A rendezvény a nézők számára ingyenes. Az indulók közt biztosan ott lesz Bútor Róbert a Citroen C3 WRC-vel. Herczig Norbert és Ferencz Ramón a ZEG Rally Show-n ünnepli a szurkolókkal a római ERC futamon elért harmadik helyét, hazánkban idén először Zalaegerszegen indul a páros. Turán Frigyes is elhozza a Volkswagen Polo GTi R5-öt, és Csík Zoltán is megmutatja a Subaru Impreza WRC-t – írta meg a humda.hu.

„Egy rali showhoz hozzá tartoznak a Ladák is, Papp Arnie biztosan ott lesz. Kőváry Barna is kedvenc autómárkájával, a Trabanttal vesz részt az eseményen, de Ollé Sasa és Balog Jani is látható lesz Zalaegerszegen. Érdekességként ralikrossz autók is végigmennek a pályákon, Benyó Máté új szerzeményét hozza el a ZEG Rally Showra. Természetesen az amatőr versenyzők is indulhatnak, egészen biztos, hogy ők is látványosan autóznak majd.

A ZEG Rally Show gyorsasági szakaszait kijelölt nézői pontokról lehet megtekinteni, külön családi nézői ponttal is készülnek a szervezők”

– hívta fel a figyelmet Őry Tamás, a Truck Race Promotion ügyvezetője.

Herczig Norbert és Ferenc Ramón idén először most, ráadásul a fantasztikus olaszországi ERC harmadik helyezést követően találkozhat a hazai szurkolókkal a ZEG Rally Show-n. „Eredetileg nem az volt a terv, hogy a Skoda Fabia R5 evo2-vel indulunk Zalaegerszegen, de a Rally di Roma Capitale és az ott elért harmadik helyünk után újragondoltuk a terveket. Úgy döntöttünk, hogy megmutatjuk a magyar közönségnek is azt az autó, amivel ezt az eredményt elértünk.

Igazi örömautózásra készülünk, de természetesen az autóversenyzői véna abban a pillanatban érvényesülni fog, amikor elrajtolunk az első gyorsaságin.

Tehát nem fogunk lassan menni, de az biztos, hogy most a néha az időeredménynek nem kedvező, de látványosabb autózás is előtérbe kerül. A városi gyorsaságikat egyébként is nagyon szeretjük, Rómában is éreztük, hogy ott vannak a pálya szélén a szurkolók. Most Zalaegerszegen is erre készülünk. A városi szakaszokon és a ZalaZONE-ban is sok nézőre számítok” – hangsúlyozta Herczig Norbert.

A Rally Show másik fénypontja Bútor Róbert és a világ egyetlen magántulajdonú C3 WRC raliautója lesz. Ezzel a hétszeres ralivilágbajnok Sébastien Ogier versenyzett a 2019-es szezonban. „Rögtön igent mondtam az indulási felkérésre, hiszen nekem most az új autó miatt minden kilométer ajándék és óriási élmény. Természetesen a nézők miatt is szerettem volna indulni, és mivel ez inkább show jellegű esemény, még jobban tudunk a látványra koncentrálni, és ezzel kiszolgálni a szurkolókat.

Új terep következik számunkra, aszfalton és murván mentünk már a WRC-vel, de városban még nem.

Van is az autón egy városi szuperspeciál program, ezzel szinte teljesen hátsókerekes aszfalton az autó” – emelte ki Bútor Róbert raliversenyző.

„Büszkék vagyunk rá, hogy közreműködésünknek köszönhetően térhet vissza Zala megyébe a rali. A HUMDA számára kiemelten fontos ez a szakág, ezt mi sem bizonyítja jobban a ZEG Rally Show megrendezésénél, amely révén több ezer ralirajongó vehet részt az eseményen.

A HUMDA által a legtehetségesebb magyar autó- és motorversenyzők támogatására életre hívott programban is ugyanúgy részt vehetnek a raliversenyzők, mint bármely más szakág sportolói.

A program első pályázati időszaka várhatóan 2021 őszén indul és már kezdő szinttől nyitott lesz minden autó- és motorsport szakág versenyzője számára” – emelte ki Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A HUMDA nagyszabású támogatási rendszerének célja, hogy felkutassa, felmérje és felkarolja a legtehetségesebb magyar autó- és motorversenyzőket, ebbe természetesen a rali is beletartozik. Ennek a rendszernek a segítségével a lehető legtöbb fiatal kóstolhat bele az autó- és motorversenyzés világába. A programba mérhető, objektív adatok alapján kerülhetnek majd be a tehetségek és az innovatív, folyamatosan fejlesztett, finomított kiválasztási rendszer segítségével valóban a leginkább rátermettek kaphatnak majd lehetőséget arra, hogy magasabb szinteken is megmérettessék magukat. A sportágban korábban elért eredmények mellett többek között a vezetéstechnikát, valamint a fizikai- és mentális alkalmasságot is értékelik a szakemberek.

A ZEG Rally Show-val párhuzamosan a HUMDA ingyenes vezetéstechnikai tréninget szervez motorosoknak HUMDA Moto Safety 2.0 néven. A közlekedésbiztonsági program kétszáz résztvevője gyakorlati tréningen és elméleti előadáson vehet részt.

Borítókép: ZEG Rally Show sajtótájékoztató