Rátgéber László Magyar Fiatalokért-díjat kapott

A kiváló kosárlabdaedző mellett Halzl József, a Rákóczi Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke részesült még elismerésben.

Novák Katalin a hétfői budapesti díjátadón arról beszélt, hogy fiatalokkal foglalkozni az egyik legszebb és legnehezebb feladat. Szép feladat, mert a fiatalokban ott van a jövő, hatni lehet az életük alakulására, ugyanakkor nehéz is, mert ez óriási felelősséget jelent, valamint a fiatalok kérdeznek, vitatkoznak és kritizálnak is – fejtette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Kiemelte, olyan fiatalokra van szükség, akik megállják a helyüket az életben a saját mércéjükhöz képest, valamint a nemzeti és nemzetközi versenyben is. Felelős, saját magukért és a közösség iránt is felelősséget vállaló fiatalokra van szükség – mondta.

Novák Katalin a díjazottakat méltatva azt mondta: Rátgéber László élete is olyan mintát mutat, amelyből jó merítkezni, nyomdokain jó járni,

át tudta adni a sport iránti szenvedélyt, és bebizonyította, hogy a sport nem csak a fizikumot erősíti, hanem a szellem és a jellem formálásához is hozzájárul.

A másik díjazottról szólva elmondta: Halzl József egész élete magáért beszél és hitelessé teszi személyét, a Rákóczi Szövetségen keresztül sokat tett a határon túli magyarok önbecsüléséért, az anyaországban élőknek pedig tudást adott róluk. Ez nagyon fontos volt, mivel legalább egy generáció úgy nőtt fel, hogy nem tudta, a határon túl is élnek magyarok – jegyezte meg az államtitkár.

Halzl József 1933-ban született Győrben, Budapesten szerzett gépészmérnöki diplomát, majd egyetemi doktori címet. 1989 óta a Rákóczi Szövetség kötelékében munkálkodik, annak örökös tiszteletbeli elnöke.

Rátgéber László 1966-ban született a szerbiai Újvidéken.

Ő az egyetlen magyar kosárlabdaedző, aki a női és férfi felnőtt válogatottnak is volt a szövetségi kapitánya.

Az irányításával nyílt meg idén Pécsen az utánpótlásnevelést segítő Nemzeti Kosárlabda Akadémia.

A Magyar Fiatalokért díjat idén második alkalommal adták át. Az elismeréssel a fiatalokért kiemelkedő munkát végző szakemberek tevékenységét díjazzák. A díj egy fából készült emlékplakett, amelyet fiatal iparművészek, Gelley Kristóf és Mátyás Zoltán terveztek.

Borítókép: Rátgéber László akkori szövetségi kapitány Pécsen, a városi sportcsarnokban 2012. augusztus 27-én.

MTI Fotó: Kálmándy Ferenc