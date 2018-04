Szétlövéssel legyőzte az ukránokat a magyar jéghoki-válogatott

A vasárnap kezdődő budapesti divízió I/A-s jégkorong-világbajnokságra készülő magyar válogatott utolsó, ötödik felkészülési mérkőzését is megnyerte, ugyanis szerdán szétlövéssel legyőzte az ukrán együttest a Vasas Jégcentrumban.

A magyar csapat a felkészülés alatt április 4-én Székesfehérváron hosszabbításban aratott 4-3-as sikert az A csoportos osztrákok felett az első felkészülési találkozón, majd másnap Bécsben 3-1-re győzött. Múlt szerdán a vb-rivális szlovén együttest múlta felül hosszabbításban 3-2-re Bledben, majd pénteken Miskolcon a japánok felett diadalmaskodott ugyanilyen eredménnyel, szintén ráadásban Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány csapata.

A keddi keretszűkítés nyomán már csak egyetlen eldöntendő kérdés maradt a magyar keretben:

az, hogy a három kapus – Duschek Dávid, Rajna Miklós és Vay Ádám – közül ki legyen a tartalék, és ki az a kettő, akiket az aktív keretbe nevez a szövetségi kapitány. Ezúttal Vay állt a kapuban.

A nyitó játékrészben vezetést Vas János emberelőnyös találatával szereztek a magyarok – a 34 éves csatár tagja volt annak a csapatnak, amely egy nap híján tíz esztendővel korábban a szapporói vb utolsó meccsén 4-2-re legyőzte az ukrán együttest, s ezzel biztosította feljutását az A-csoportba.

A második húsz perc első támadásából Galló Vilmos vette be a divízió I/B-s világbajnokságra készülő ukránok kapuját, majd Kóger Dániel fejezett be egy szépen kijátszott akciót. Ezt követően is nagy fölényben játszott és sok lehetőséget alakított ki a hazai együttes egyenlő létszámnál és fórban is, ám újabb gólt nem tudott szerezni a harmadban.

A záró felvonásban viszont újra ünnepelhetett az 1870 fős közönség Bodó Christopher találata után. Az ukránok azonban négygólos hátrányban sem adták fel: előbb egy csapatbüntetést kihasználva szépítettek, majd egyenlő létszámnál tovább zárkóztak. A dudaszó előtti percben kapuslehozatal miatti előnyben tovább zárkóztak, sőt, egyenlíteni is tudtak.

Következhetett a hosszabbítás, amelyben – a szurkolók hangos biztatása közepette – három a három ellen nem született gól. A szétlövésben Galló és Bodó hibázott, Hári János, Sarauer Andrew és Sofron István viszont értékesítette a maga büntetőjét, s mivel Vay három kísérletet is hárított, így a magyarok bizonyultak jobbnak.

A magyar válogatott vasárnap a kazahok ellen kezdi meg szereplését a vb-n, majd hétfőn az olaszokkal, szerdán a szlovénokkal, csütörtökön a lengyelekkel játszik. A világbajnokságot a britek elleni szombati összecsapással zárja a házigazda a Papp László Budapest Sportarénában.