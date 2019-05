Tizenkét aranyérmet szereztek a magyarok Budapesten

Tizenkét magyar versenyző szerzett aranyérmet a felnőttek között a vasárnap zárult budapesti kick-box világkupán.

A 25. alkalommal megrendezett hazai vk-n rekordlétszámú mezőny, 42 ország közel 1700 sportolója vett részt a BOK Csarnokban. A viadal sikeres volt – amint arról a hazai sportági szövetség (MKBSZ) beszámol -, mivel a magyar versenyzők a 12 felnőtt arannyal felülmúlták a tavalyi szereplést, emellett Király Istvánt a sportág európai szövetségének elnökévé választották.

A tatamin zajló, félerős technikákat engedélyező szabályrendszerek közül a pointfightingban a Halker-Király Team jóvoltából magyar győzelem született a csapat versenyszámban. Light-contactban – szintén a csepeli klub révén – további két csapataranynak örülhettek a magyarok, míg egyéniben Busa Andrea lett első. Remekeltek a kick-light hazai legjobbjai is: Debre Bence, Vida Balázs, Nagy Rita és Boros Petra megnyerte súlycsoportja versenyét.

A ringben kiütésre menő szakágakban is állhattak magyarok a dobogó legfelső fokára. Full-contactban a 91 kilogrammos Baros Tamás diadalmaskodott. A K1 63,5 kilós súlycsoportjában a 2017-es budapesti vb-n győztes Habash Antoine ezúttal is ellenállhatatlan volt.

A szövetségi értékelés szerint a vártnál jobban szerepeltek a formagyakorlatban indult magyarok. Közülük a szakág vezetésével tavaly megbízott Puravecz Péter két elsőséget – és mellette egy harmadik helyezést – is elkönyvelhetett.

„A minden eddigit felülmúló létszám ellenére is sikerült magas színvonalon levezényelnünk a világkupát, amiben a visszajelzések is megerősítettek” – értékelt Galambos Péter, az MKBSZ elnöke. – „Versenyzőink is kitettek magukért, örömteli, hogy a hagyományosan erős számainknak számító tatamis szabályrendszerek mellett a ringben és formagyakorlatban is sikerült aranyakat nyernünk. Az pedig, hogy a szövetségünk alelnöke, Király István lett az európai szervezet vezetője, még tovább erősítheti a magyar kick-boxot.”

A vk éremtáblázatán Magyarország végzett az élen, megelőzve Ukrajnát és Olaszországot.

