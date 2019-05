Új labdarúgás-fejlesztési programot dolgoztak ki

A labdarúgás bázisának kiszélesítésére dolgozott ki infrastrukturális és szakmai elemből összeálló programot a Bicskei Európa-bajnokai '84 Egyesület.

Szeiler József, az 1984-es ifjúsági Európa-bajnokságon aranyérmes játékosokból tavaly megalakult egyesület elnöke a hétfői sajtótájékoztatón hangsúlyozta: legfontosabb céljuk, hogy

olyan közösségi sportpályákat építsenek, amelyek hosszú távon megváltoztathatják az embereknek a labdarúgáshoz, és ezen keresztül a sporthoz való hozzáállását.

„Ezeknek a közösségi tereknek

azt kell sugallniuk a család minden tagjának, hogy álljanak fel az íróasztalok, a komputerek, vagy a tévék mellől, és kezdjenek el mozogni, sportolni”

– mondta Szeiler József, aki szerint az Öcsigrundnak nevezett, ingyenesen használható pályákon a gyerekek megismerkedhetnének a labdarúgás elemeivel, miközben a szüleik futhatnának, teniszezhetnének, kondizhatnának, fitneszgyakorlatokat végezhetnének, vagy akár nézhetnék is gyereküket sportolás közben.

A részletekre rátérve kifejtette:

a gumigranulátum borítású, 3000 négyzetméteres grundokon a pályák mellett egy pici lelátó, kültéri fitnesz rész, rúgófal, futókör és wifi zóna is lenne.

Szeiler szerint mivel a magyar emberek 20 százaléka lakótelepen lakik, az Öcsigrundokat is ott kellene kialakítani, mert így tudnak a legtöbb emberhez eljutni. Az egyesület becslése szerint egy Öcsigrundot 85-90 millió forintból lehetne megépíteni, melyet havonta 1000-en használnának aktívan, az érdeklődők száma pedig közel 500 lenne.

A program másik része az „Öcsi és a grund” elnevezésű oktatási program, amely 101 futball és futsalgyakorlatot javasol az utánpótlásedzőknek és testnevelő tanároknak.

A jelenleg testnevelő tanárként dolgozó Kovács Kálmán, a szakmai program egyik kidolgozója úgy gondolja, a labdarúgást közelebb kell hozni az emberekhez, és ha ez sikerül, akkor a szurkolói és a nézőszámok is emelkedni fognak. Az egykori csatár szerint

a futballal lehet nevelni az ifjúságot, de ezeken a pályákon más csapatsportágaknak is szeretnének területet biztosítani, mert a szociális érzékenységet csak ezekkel lehet kialakítani a fiatalokban.

Szeiler József a további lépéseket illetően elmondta: programjukat hasznosnak ítélték a Magyar Labdarúgó Szövetség illetékesei, a IX. kerületi önkormányzat képviselő testülete pedig anyagi támogatást is megszavazott, így ez első, minta Öcsigrundot a IX. kerületi József Attila lakótelepen fogják kialakítani, és várhatóan augusztus-szeptember tájékán nyílik majd meg. Hozzáfűzte: bízik abban, hogy az MLSZ pénzügyileg is támogatni fogja elképzelésüket, emellett nagyobb, helyi cégeket is sikerül majd a program mellé állítaniuk.

Forrás: MTI