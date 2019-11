Vereséggel zárta a tornát a női kéziválogatott

A szombaton rajtoló világbajnokságra készülő magyar női kézilabda-válogatott 25-23-ra kikapott Szerbiától hétfőn a Szöulban zajló Premiere4 Kupa nemzetközi torna harmadik, utolsó fordulójában.

A két csapat negyedik egymás elleni mérkőzésén a magyarok két győzelem mellett másodszor veszítettek.

Védekezésben jól kezdtek a magyarok, támadásban viszont több hibát is elkövettek. Kim Rasmussen szövetségi kapitány tíz perc után cserékkel próbálkozott, majd időt kért, mert játékosai nem boldogultak a szerbek kemény, nyitott védekezésével. Dragana Cvijic mindkét kapu előtt csapata kulcsembere volt, és mivel a magyarok továbbra is tanácstalanok voltak riválisuk stílusával szemben, a dán edző szokatlanul korán, már a 23. percben kikérte második idejét is.

A szerbek egy 7-1-es sorozattal elhúztak, és bár az első félidőben a magyarok szerezték az utolsó három találatot, a szünetben így is háromgólos hátrányban voltak.

A térfélcsere után is számos labdaeladással „segítette” ellenfelét a magyar csapat, amely sok lövést elrontott, védekezésben pedig nem volt ellenszere az erős, pontos szerb átlövésekre. Rasmussen utolsó időkérésére a meccs háromnegyedénél került sor, ezután csapata véget vetett a szerbek 5-0-s szériájának, majd Triffa Ágnes és Klujber Katrin jó teljesítményére alapozva sorozatban ötször volt eredményes, de az egyenlítésre nem maradt ideje.

A magyar válogatott szombaton Kazahsztán ellen kezdi meg szereplését a Japánban sorra kerülő olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.

Forrás: MTI