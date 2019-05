A bajnoki aranyra hajt a még veretlen Kölked

Még veretlen a Kölked a labdarúgó felnőtt megyebajnokság III. osztály Tamási-csoportjában, s utolérte az utóbbi időben megtorpanó, szintén 57 pontos Beremendet, sőt, vesztett pontok tekintetében jobban is áll egy meccsel többet játszó riválisánál. A kölkediek 21 mérkőzésen 18 győzelmet arattak, háromszor ikszeltek, a gólkülönbségük 84-16. Csupán a Beremend, a Szajk és a Babarc tudott pontot rabolni tőlük.

A legkevesebb gólt kapták a mezőnyben, és a Beremend, valamint a Babarc után a harmadik legtöbbet rúgták. Március 24. óta, azaz a legutóbbi hat bajnokijukon 29-szer vették be az ellenfelek kapuját. Nemcsak odahaza, hanem idegenben is eredményesek, a babarci 1-1-es döntetlen előtt, Orfűn 8-0-ra, Sátorhelyen pedig 7-1-re győztek. A házi gólkirályuk Balázs Zoltán 20 találattal, ő és rajta kívül még heten a csapat 84 góljából 75-öt hoztak össze.

A 24 főből álló játékoskeretükben több rutinos futballista van, 45 évével Menyhei Ferenc a legidősebb, Policsek Gábor, Száraz Csaba, Bicskei Zoltán egyaránt 44, Gill Norbert 43, azonban többen vannak 30 felett. Az edző Diósi Zsolt (41).

– A bajnokságot már régebb óta szeretnénk megnyerni, most is így vagyunk ezzel – nyilatkozta Csomor Tibor sportköri elnök, aki egy ötéves megszakítást leszámítva 1988 óta tölti be ezt a tisztséget. – Ha feljutóhelyen is végeznénk, még nem döntöttük el, hogy elvállalnánk-e a magasabb osztályt. Korábban már volt arra példa, hogy mehettünk volna feljebb, de nem mentünk. Mindenesetre már beszélgettünk a fiúkkal a jövőt illetően.

A sportvezető szerint jó kis társaság jött össze náluk, amely rutinos, régebb óta együtt játszik, évente csak egy-két új igazolásuk szokott lenni.

A megyei III. osztály Tamási-csoportjának állása: 1. Beremend 57 pont (+69), 2. Kölked 57 (+68), 3. Babarc 49, 4. Dunaszekcső 44, 5. Egerág 42, 6. Szajk 34, 7. Görcsönydoboka 34, 8. Szalánta 21, 9. Borjád 18, 10. Hidas 15, 11. Újpetre 14, 12. Sátorhely 11, 13. Orfű 9.

Horváth László