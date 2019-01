A bajnoki címért hajtanak tavasszal a szentlőrinciek az NB III-ban

A három NB III.-as baranyai labdarúgócsapat közül a Szentlőrinc volt a legfrissebb: Turi Zsolt együttese tegnap megkezdte a felkészülést. A vezetőedző nem kertelt, cél a bajnoki cím!

A hangulatra nem lehetett panasz a Szentlőrinc NB III.-as labdarúgócsapatának tegnap esti összejövetelén. Bár már jócskán besötétedett, mindez senkinek sem vette el a jókedvét – igaz, miért is szomorkodnának egy olyan együttes játékosai, amely az első helyen áll az őszi szezon után, éllovasként veselkedik majd neki a tavaszi folytatásnak, s nagyon jó esélye van a bajnoki címre.

– Meg is szeretnénk nyerni a bajnokságot!

– vágta rá kérdésünkre Turi Zsolt, a szentlőrinciek vezetőedzője. – Természetesen jó így nekirugaszkodni a folytatásnak, hogy az élen állunk. Most, a felkészülés kezdete előtt otthagytam a munkahelyemet, innentől kezdve csak arra koncentrálok, hogy minél jobban szerepeljünk.

A játékosoknak pedig arra kellett koncentrálniuk, hogy mit is mond a mester. Turi Zsolt először is elmondta a heti programot, majd beszélt a keretben történt változásokról is. Természetesen a csapat magja együtt marad (másképp biztosan nem lenne esélyük a bajnoki címre), de azért vannak távozók: Tóth Adrián a Pécsváradban folytatja, Bata Kristófot a Szeged-Grosics Akadémia viszi el, míg Kisari Tibor és Ambrusics Róbert új csapatot keres magának. Ennek megfelelően új futballisták is érkeznek, a Vajdaságból jönnek hárman próbajátékra – a napokban kiderül, hogy érdemes-e őket marasztalni, vagy sem.

Az mindenesetre jó hír a szentlőrincieknél, hogy az ősszel megsérült Tihanyi Olivér és Németh Márk teljesen rendbejött, így rájuk ismét lehet számítani. Az NB III. Közép csoportját a Szeged-Grosics Akadémia előtt három ponttal vezető csapatnál ma tartják a fizikai állapotfelmérőket, amelyek során kiderül, hogy mindenki elvégezte-e a rábízott feladatokat (állítólag senki sem szokott simlizni), aztán jöhetnek az edzések. Az első felkészülési meccsre nem kell sokat várni, most szombaton (13.00) a PVSK-t látják vendégül Hampukék.