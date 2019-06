A bajnoki címért küzdenek a PTE-PEAC asztaliteniszezői

Az alapszakasz győzteseként nagyon jó esélyekkel várja a celldömölki négyes döntőt, vagyis Final Fourt a PTE-PEAC Kaló Méh extraligás férfi asztalitenisz-csapata. A pécsiek célja egyértelmű: bajnokok akarnak lenni.

Az önbizalommal biztosan nem lehet gond, elvégre a PTE-PEAC Kaló Méh kiváló alapszakaszt produkált: tizennyolc meccséből tizenhetet megnyert, mindössze egyet veszített el, ennek köszönhetően az élen zárt. Ez pedig két okból is előnyt jelent. Egyrészt az elődöntőben a negyedik helyezettel, vagyis a leggyengébbnek tűnő ellenféllel futnak össze, másrészt az elődöntőben és a döntőben is elég a pécsieknek az 5-5-ös döntetlen is a sikerhez.

A pécsi csapat tagjai (Lindner Ádám, Demeter Lehel, Gerold Gábor és Dudás Róbert) már a helyszínen edzenek, mert minél jobban hozzá akarnak szokni az új celldömölki csarnokhoz. A padló borítása például teljesen más, mint a PEAC otthonában, parketta helyett taraflexen játszanak majd.

– Számunkra egyértelműen a bajnoki cím a cél – fogalmazott Orosz Gábor, a pécsiek játékos-edzője. – Pláne úgy, hogy megnyertük az alapszakaszt, ráadásul Lindner is felépült. Az elődöntőben a papírforma alapján abszolút mi vagyunk az esélyesek, de kellő óvatossággal kell hozzáállni ehhez a meccshez.

A másik ágon az alapszakasz második és harmadik helyezettje küzd egymással, vagyis a BVSC-Zugló és a Celldömölk. Ezen a mérkőzésen kiszámíthatatlan, hogy ki győz: a BVSC esélyeit növeli, hogy a fővárosiaknak elég a döntetlen is, ugyanakkor az is sokat számíthat, hogy a Celldömölk hazai pályán, sok szurkoló előtt játszik.

A Final Four elődöntőinek programja: PTE-PEAC Kaló Méh–Mezőberény (11.00), BVSC-Zugló–Celldömölk (15.00).