A bajnokot is letámadják

Matematikailag is eldöntheti a bajnoki cím sorsát a Pécsvárad, amely a Mohácsot fogadja a Gienger Megyei I. osztály 28. fordulójának rangadóján. A remek formában lévő vendégek a listavezető ellen sem hátrálnak meg, támadó futballra készülnek.

Május 18., szombat, 17.30.

Pécsvárad (1.)–Mohács (6.)

A realitás talaján maradva a Pécsvárad bajnoki címét már egyik csapat sem tudja elhappolni. Ha a listavezető minimum egy pontot otthon tart a Mohács ellen, akkor már matematikailag zsebben lesz az arany. Egyelőre ünneplés még nem lesz, az érmek majd az utolsó, Sellye elleni meccsen kerülnek a nyakakba, az esetleges feljebb lépés idén sem került még szóba.

– Továbbra is úgy készülünk, mint az eddigi mérkőzések előtt, mindent meg fogunk tenni a győzelemért. Tavaly is veretlenek tudtunk maradni, miután biztossá vált a bajnoki cím – mondta lapunknak Varga László, a Pécsvárad vezetőedzője. – A csapat felállásán sem nagyon szeretnék változtatni, viszont ha valaki sérült vagy beteg, annak természetesen nem fogjuk erőltetni a játékát. A Mohács nagyon jó szériában van, már az ősszel is nagyon jó meccsen játszottunk velük döntetlent, s most, Takács Lajos irányításával még jobban összeálltak, és sorozatban nyerik a mérkőzéseiket. Természetesen nyerni szeretnénk, de ha egy élvezhető, jó találkozón végül leikszelünk, akkor sem esünk kétségbe.

A tréner hozzátette, hogy a klubon belül már több játékossal is sikeresen egyeztettek a folytatást illetően, így nagy változás nem várható a nyáron. De kiemelte, hogy egy-két igazolásra ettől függetlenül szükségük lesz, hiszen több meghatározó játékos távozott tőlük az elmúlt időszakban, illetve a jelenleg sérült Reith Renátó is felérhet egy új igazolással.

A mohácsiak valóban újjászülettek az elmúlt időszakban, egy borzalmas tavaszi rajtot követően öt mérkőzést nyertek zsinórban. Két támadójuk, Spannenberger János és Schmidt Zsolt megszámlálhatatlanul szórja a gólokat.

– Először is gratulálok a Pécsváradnak és Varga László barátomnak a bajnoki címhez – nyilatkozta Takács Lajos, a Mohács vezetőedzője. – Mindegy ki az ellenfél, nem fogunk feltett kezekkel a pályára lépni, mi a saját játékunknak szeretnénk játszani, szóval támadni fogunk. Két csatárunk valóban jó formában van, de ahogy játékosaimnak is elmondtam, jó lenne ha egy kicsit kiszámíthatatlanabbak lennénk. Rengeteg helyzetet dolgozunk ki, a többieknek megvan a lehetősége a gólszerzésre, de nem használják ki azokat. Ezen mindenképp javítanunk kell, de így sem lehetek elégedetlen. Egyelőre hatodikok vagyunk, de nagyon szeretnénk az ötödik helyen végezni.

PVSK (7.)–Sellye (10.)

A PVSK a remek tavaszi rajt után kissé megtorpant az utóbbi időben, az előző négy meccséből hármat elveszített, legutóbb pedig Siklóson kapott egy hármast. Kósa Sándor együttese egy jó hajrával még így is megszerezheti az ötödik helyet, de ehhez a Sellye ellen mindenképpen otthon kellene tartania a három pontot.

Sport36 Komló (9.)–Szederkény (3.)

A Komló nagy pofonba szaladt bele az előző hétvégén, amikor is a PEAC otthonából egy 0-6-tal kellett hazatérnie. Ráadásul most sem lesz dolga a Bányásznak, hiszen a harmadik, az utóbbi időben ismét magára találó Szederkényt fogadja. Lőrinc Antal tanítványai pont a PEAC-cal vívnak nagy csatát a második helyért, s egy komlói sikerrel beérnék a hétvégén pihenő pécsieket.

Május 19., vasárnap, 17.30.

Bóly (13.)–Szentlőrinc II. (8.)

A bólyiaknak nem sok okuk volt ünnepelni az idei szezonban, főleg tavasszal, amikor tízből nyolcszor hagyták el vesztesen a pályát. Az előző fordulóban viszont már sokkal jobban ment a csapatnak, hiszen 6-0-ra kiütötte a Bodát. Gulyás Gergely együttesére most még keményebb dió, az idén már több meglepetést okozó Szentlőrinc II. vár.

Gyógyfürdő Harkány (14.)–Boda (12.)

Alsóházi rangadót rendeznek Harkányban, ahol a sereghajtó fogadja a tizenkettedik Bodát. Egyik csapat sincs jó formában, így egymás ellen kellene kilábalniuk a gödörből. A Harkány legutóbb egy hónapja a Bóly ellen tudott meccset nyerni, de azelőtt sem gyűjtögette olyan serényen a pontokat a fürdőváros csapata. A felek őszi találkozásakor viszont a Boda maradt alul, amely az előző körben elszenvedett 0-6 után állna talpra.

Lovászhetény (11.)–Thermal Spa Siklós (4.)

A Lovászhetény igazi meglepetéscsapattá nőtte ki magát tavasszal, szinte biztos utolsóból kapaszkodott egyre feljebb a tabellán. Ugyan múlt szombaton beleszaladt egy ötösbe Mohácson, de előtte a Szentlőrincet, a Bodát, a Harkányt is megverte, s emellett a Komló, a Villány és a PEAC ellen is kiharcolt egy ikszet. Otthonában különösen veszélyes Takács Ferenc együtese, de ezzel biztosan tisztában van a Siklós is, amely akár még érmet is szerezhet. Nagy Balázs tanítványai öt pontra vannak a harmadik Szederkénytől, így riválisuk botlásában is bízniuk kell a maradék három fordulóban.

Gienger Megyei I. osztály

1. Pécsvárad 23 18 3 2 66-12 57

2. PEAC 24 16 3 5 74-36 51

3. Szederkény 23 15 3 5 47-25 48

4. Siklós 23 13 4 6 43-25 43

5. Villány 24 11 4 9 39-38 37

6. Mohács 23 10 5 8 44-27 35

7. PVSK 24 10 5 9 40-36 35

8. Szentlőrinc II. 23 11 0 12 46-45 33

9. Komló 24 9 5 10 39-44 32

10. Sellye 23 9 2 12 33-45 29

11. Lovászhetény 24 4 7 13 33-60 19

12. Boda 23 5 3 15 24-66 18

13. Bóly 23 4 3 16 28-55 15

14. Harkány 24 3 5 16 26-68 14

15. Szászvár* 0 0 0 0 0-0 0

* A Szászvárt kizárták, eredményeit törölték