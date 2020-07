A bajnokságra fog fókuszálni a PEAC

A magyar bajnokságra fókuszál a 2020–2021-es idényben a PEAC-Pécs a pillanatnyilag több bizonytalansági tényezővel járó nemzetközi szereplés lehetősége helyett – jelentette be honlapján a női kosárlabda-élvonalban szereplő klub.

A PEAC-PÉCS-et működtető Kft. tulajdonosi köre a klub menedzsmentjével egyetértésben úgy döntött, hogy a következő szezonban nem indul el a nemzetközi kupában. A döntés hátterét Kond Árpád, a pécsi klub ügyvezetője világította meg:

– A március folyamán kialakult rendkívüli helyzet következményeképpen sportszervezetünk működési körülményeiben komoly változások következtek be, válságmenedzselésre kellett berendezkednünk. Ez a folyamat elindult, jelenleg is tart, tulajdonosi, szervezeti, személyi változások zajlanak, erről rövidesen a közvéleményt is tájékoztatni fogjuk. Ebben a helyzetben az indulási szándékot jelezni hivatott határ­időre a klub gazdálkodásáért felelős vezetőként úgy kellett döntenünk, hogy nem tudunk élni a nemzetközi kupaindulás által biztosított lehetőségekkel. A PEAC-PÉCS jövőbeni céljai között szerepel ugyanakkor, hogy a következőkben – biztosabb, kiszámíthatóbb, stabilabb egészségügyi és gazdasági helyzetben – ismét megméresse magát a FIBA versenyrendszerében.

A pécsiek az előző idényben elindultak az Európa-kupában, de végül nyeretlenül (hat vereséggel) búcsúztak a csoportkör után.