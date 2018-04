A Bóly újabb skalppal lett gazdagabb a tavasszal

A Bóly újabb nagy skalpot gyűjtött be a Gienger Megyei I. osztály tavaszi szezonjában. A Bolboaca Augustin vezette gárda ezúttal a PEAC otthonában nyert. Az éllovas Pécsvárad simán hozta hazai meccsét, míg az edzőváltás utána Szászvár egy hetest vágott az utolsó Bodának.

PEAC–Bóly 0-2 (0-0)

Pécs. V.: Horváth György. PEAC: Gyimesi – Fáy, Szatmári, Juhász, Újhegyi (Schweitzer, 71.) – Bacskai, Fűrész, Dargó, Szíjártó (Cheap, 62.) – Grósz, Lauer. Edző: Fazakas András. Bóly: Dósa – Halas, Bolboaca, Bozó (Erdős, 66.), Édelmann – Kovács R., Tóth L., Vörös, Erdélyi – Stefán, Magyar (Szíjas, 85.). Edző: Bolboaca Augustin.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Gólok: Erdélyi (48.), Erdős (83.).

Ahogyan arra számítani is lehetett, a PEAC–Bóly találkozó nagy csatát hozott a hétvégén. Bár előzetesen úgy tűnt, hogy a hazaiak talán egy hajszállal esélyesebbek, ez nem nagyon látszott a pályán. Kiegyenlített játékot láthattak a nézők, még ha a színvonal nem is volt kifejezetten magas. Az első félidőben nem is született gól, így teljesen nyílt volt a mérkőzés. Aztán a szünet után a vendégek nagyon hamar megszerezték a vezetést, és bizony az eleve a stabil védekezésre alapozó Bóly számára ez kedvezett is. Szépen tartotta előnyét Bolboaca Augustin együttese, amely a hajrában ráadásul lőtt mégegyet, amivel végleg el is döntötte a három pont sorsát. A Bóly ezzel már ötödik győzelmét aratta idei hetedik bajnokiján. Nem semim.

Szászvár–Boda 7-0 (2-0)

Szászvár. V.: Varga László. Szászvár: Tímár – Gál, Kelemen, Molnár G., Kasza (Csősz, 76.) – Wieland, Liszácz (Pálfalvi, 62.), Kaszás (Dunai, 69.), Vekkeli (Doboviczki, 64.) – Makai, Hadobás (Asztalos, 83.). Edző: Molnár Gábor. Boda: Csicsók – Máté R., Pintér, Telek (Fodor R., 46.), Kónya – Berkes (Kovács M., 85.), Illés (Reiterer, 69.), Bánkövi, Nagy Z. – Kovács K., Németh. Edző: Kardos József.

Gólok: Molnár G. (21., 58.), Hadobás (29.), Makai (66., 68.), Dunai (83.), Pálfalvi (88.).

Szászváron az utóbbi időben volt egy kis feszültség, az biztos. A csapat sem úgy szerepelt, ahogyan azt megálmodták, ráadásul a Pest Roland, Tóth Máté alkotta edzőpáros is távozott a csapattól. Éppen ezért nagyon jól jött az a most már Molnár Gábor és Dávid Ervin vezette társaságbak, hogy az egyetlen ponttal az utolsó helyen álló Bodát láthatták vendégül. Így ugyanis a felgyülemlett feszültséget le lehetett vezetni, méghozzá egy sima, kiütéses győzelem formájában. Elnézve a Boda eddigi mérlegét, és most már összesen 113 kapott gólját, a 7-0-s végeredmény nem is olyan nagyon meglepő. Persze azért héttel nyerni, mindig nagy dolog.

Pécsvárad–Szentlőrinc II. 4-0 (4-0)

Pécsvárad. V.: Nagy Zsolt. Pécsvárad: János G. – Tar (Németh A., 58.), Krapecz, Spannenberger M., Nagy N. (Hambuch, 60.) – Kőnig (Farkas, 72.), Bartal – Valkovics (Dénes, 58.), Tukerics (Vénosz, 81.), Takács Á. – Szentes. Edző: Varga László. Szentlőrinc II.: Békési – Kiss M., Lesnyik (Salamon, 60.), Balogh, Musztács – Gálffy, Jung (Schneider T., 81.), Szolga, Belák, Filó – Bodor. Edző: Kovács Imre.

Gólok: Szentes (4.), Valkovics (14.), Takács Á. (25.), Bartal (45.).

Sima győzelmet lehetett várni a Pécsváradtól, simán nyert is az éllovas. De még milyen simán! Már negyvenöt perc után néggyel vezetett Varga László együttese, amelynek így az is bőven belefért, hogy a szünet után alaposan visszavett a tempóból.

Harkány–Mohács 2-3 (2-1)

Harkány. V.: Albert Gábor. Harkány: Sáfárik – Geczó, Varga B., Kovács G., Markotics (Bodó, 61.) – Harai, Borka, Bukvic (Hőnyi, 76.), Keresztes – Hegedűs, Kolompár. Edző: Weinert Zsolt. Mohács: Windischmann – Bódis, Hetényi, Fischer (Both, 82.), Pókos M. – Nagy Zs., Izsák, Jáger, Marton (Strigencz, 70.) – Wappler, Kovács P. Edző: Székely István.

Gólok: Kolompár (36.), Borka (44.), ill. Nagy Zs. (7.), Wappler (55., 74.).

A kiváló szezont futó Mohács ugyan az első félidő után még bajban volt Harkányban, végül a duplázó Wappler Krisztiánnak köszönhetően azért csak begyűjtötte a három pontot. Ezzel pedig meg is előzte a tabellán a Siklóst, így már Székely István MTE-je áll a második helyen.

Szederkény–PVSK 2-0 (1-0)

Szederkény. V.: Gellén Antal. Szederkény: Andorkó – Kopeczky (Vajk, 80.), Hideg L., Mándity, Kása – Grassy (Hoffmann, 85.), Herczeg, Bálint Á., Máté Gy. (Troszt, 65.) – Zsebe (Hafner, 87.), Hergenrőder (Lázár, 91.). Edző: Lőrinc Antal. PVSK: Székely – Kiss G., Zámbó, Szeifert (Laki, 80.), Varga M. (Domonkos, 82.) – Kaufmann, Oberländer, Molnár (Zombár, 60.), Schvedics – Ndjodo, Váradi (Zólyomi, 55.). Edző: Reith Róbert.

Gólok: Hergenrőder (37., 90.).

Jó az öreg a háznál. Pláne, ha Hergenrőder Tamásnak hívják. Szederkényben örülhetnek, hiszen Hergenrpder góljai ezúttal is győzelmet értek, méghozzá egy rangadón.

Villány–Komló 0-2 (0-1)

Villány. V.: Kozári István. Villány: Homolya – Obermajer, Czibere (Sztojka, 57.), Elek (Horváth J., 84.), Buni J. – Pauk, Magonyi (Teszárik, 59.), Tamás (Márkovics, 57.), Pfeffermann– Alabert, Buni B. (Hoffbauer, 64.). Komló: Herbert Roland – Kolat, Kis-Varga (Herbert Richárd, 46.), Korbuly, Szabó M. (Pozsgai, 88.)– Bolboaca, Miltner, Czifra, Vass, Bartek – Kacsa (Tóth Sz., 67.). Edző: Balázs Péter.

Gólok: Kis-Varga (11.), Herbert Richárd (75.).

A Komló papíron esélyesebb volt, és végül meg is tudott felelni az elvárásoknak, nyerni tudott Villányban. Még, ha nehezen is.

Siklós–Sellye 2-2 (2-2)

Siklós. V.: Maml Zoltán. Siklós: Tasselmájer – Hazenauer, Kósa, Szívós, Molnár S. – Bognár, Péter (Schmidt G.), Peschka (Árvai), Horváth I. – Schmidt P., Pásztor. Edző: Nagy Balázs. Sellye: Bene – Orlovics G., Berkics, Varga V., Bosnyák – Sziládi, Szabó K., Szilovics, Horváth Cs. – Hideg, Kászonyi. Edző: Lóth József.

Gólok: Péter, Schmidt P., ill. Sziládi (2).

Ez következik

A kiváló formában lévő Bóly a következő körben az éllovas Pécsvárad dolgát próbálhatja megnehezíteni.

A 25. forduló programja, április 28., szombat: Mohács–Szászvár (15.00), PVSK–Harkány (16.30). Április 29., vasárnap: Boda–Ócsárd, Bóly–Pécsvárad, Sellye–Szederkény, Szentlőrinc II.–Siklós, Villány–PEAC (mind 16.30).