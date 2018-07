A börze után kezdődhet a meló

Míg az NB III.-as bajnoki rajtra készülő Kozármisleny utolsó felkészülési meccsét játszotta le szombaton a PMFC-vel, addig a pécsieknek ez csupán az első volt a sorban. Sárai György, a piros-feketék újdonsült edzője egyelőre nem is beszél klaszikus értelemben vett felkészülésről.

Mivel még csak egy hete kezdett el dolgozni Sárai György vezetőedző irányításával a PMFC NB III.-as labdarúgócsapata, túl sok jóra nem számíthattak a szurkolók a Kozármisleny elleni felkészülési mérkőzésen. Persze, hiszen gyakorlatilag az utánpótlásból felkerült fiatalok és próbajátékosok tömkelege alkotta a pécsiek keretét. Ehhez képest, habár három gólt kapott a Pécs az első félidőben a Mislenytől, mégis meglepően tetszetős dolgokat láttunk Sárai csapatától.

– Ha így látták, azt köszönjük, bár meg kell jegyeznem, nem voltak különösebb ambícióink a meccs előtt annak kapcsán, hogy milyen játékot szeretnénk bemutatni – vallotta be lapunknak Sárai. – Ez most elsősorban arról szólt, hogy éles körülmények között tudjuk letesztelni, kitől mit várhatunk. Akadtak, akik bizonyítottak, de voltak, akik nem tudtak megfelelő teljesítményt nyújtani.

A végül 5–0-ra elveszített találkozó után a szakembert arról kérdeztük, hány, a Kozármisleny ellen pályára lépő futballistával találkozhatunk majd a bajnoki rajton.

– Most bajban vagyok – ismerte el Sárai. – Az a helyzet, hogy van öt-hat játékos, akit szívesen szerződtetnénk, és akiknek a részéről van is hajlandóság erre, de még közülük is vannak, akiknek eddig profi szerződésük volt. Itt amatőr szerződéssel tudunk játékosokat foglalkoztatni, és bizony a profiról az amatőr státuszra átálláskor van egy jó egy hónapos átfutási idő. Azaz 3-4 játékos, még ha meg is egyezünk velük, az első pár fordulóban biztosan nem tud majd játszani.

Persze ettől még menni kell előre, hiszen egy hét múlva már a Dunaújváros elleni bajnoki jön. Könnyen lehet, hogy túlnyomó részt a PMFC utánpótlás-játékosaiból összeállított csapattal. Amely épp az alapozás közepén fog tartani.

– Egy hete kezdtük a munkát, de szó sincs róla, hogy elkezdődött volna a felkészülés – javított ki minket a pécsiek újdonsült trénere. – Ami eddig ment, az börze volt, a tényleges felkészülés csak most hétfőn kezdődik. Tizenegynéhány játékossal kezdjük meg a tényleges munkát, hozzájuk jönnek majd, akiket esetleg le tudunk igazolni. Mivel az őszi szezon hosszú, nem hagyhatjuk ki az alapozást sem. Éppen ezért a bajnokság első pár körét be kell áldozni, nincs mese. Nem adjuk fel előre egyik meccset sem, de kellenek az alapok.

Hatgólos meccsen ikszelt a Szentlőrinc

Kozármisleny–PMFC 5–0 (3–0)

Labdarúgó-felkészülési mérkőzés. Kozármisleny, 450 néző. Kozármisleny: Ipacs (Molnár P.) – Kiss M. (Fiáth), Fekete, Racskó (Sarfenstein), Kocsis – Rácz Á. (Turi, Menyhei), Tóth Márk (Horvát G.) – Beke (Tóth Marcell), Wittrédi (Grabarics), Márkvárt P. (Kovács K.) – Nicsenko. Vezetőedző: Németh Zsolt. PMFC 1. félidő: Somogyi – Németh Á., Pinczés, Bajracs, Juhász Gy. – Kálmán Sz., Szellák, Koller, Fujsz – Jerkovics, Péter B. PMFC 2. félidő: Somogyi (Kovács B.) – Valkovszki, Csendes, Győrfi, Bischoff – Varró (Kiss K.), Mogyorósi – Kugli, Keresztes, Rácz E. – Udvardi. Vezetőedző: Sárai György.

Gólok: Márkvárt P., Beke, Wittrédi, Udvardi (öngól), Nicsenko.

Németh Zsolt: – A Pécs az első félidőben szervezetten játszott, mi tompák voltunk. A célját így is elérte a találkozó. Támadóposztra talán még igazolunk, ez még kiderül.

A Szentlőrinc Balatonfüreden játszott döntetlent a hétvégén.

Balatonfüred–Szentlőrinc 3–3 (1–2)

Labdarúgó-felkészülési mérkőzés. Szentlőrinc: Pacéka (Pálfi) – Harsányi, Nagy, Keresztes (Bodó), Németh – Fenyvesi, Fonyódi (Havas), Hampuk (Aszalós), Szili (Tóth A.) – Mayer, Vajda. Vezetőedző: Turi Zsolt.

Szentlőrinci gólok: Szili, Mayer, Bodó (11-esből).

Turi Zsolt: – Attraktív a támadójátékunk, a befejezésekre azonban jobban oda kell figyelnünk. A jövő heti, SZEOL elleni első forduló megmutatja, hova helyezhetjük magunkat.