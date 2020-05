A Clio Kupán is versenyzőt indított a PMFC e-sport

Újabb versenysorozatban vált érdekelté a PMFC e-sport alakulata, hiszen a most induló Clio Cup-on is volt egy szimulátorpilóta, aki a piros-fekete címer alatt versenyzett. Langbein Péter Bertalan Silverstoneban debütálhatott a klub színeiben.

Újabb versenysorozatban vált érdekelté a PMFC e-sport alakulata, hiszen a most induló Clio Cup-on is volt egy szimulátorpilóta, aki a piros-fekete címer alatt versenyzett. Langbein Péter Bertalan Silverstoneban debütálhatott a klub színeiben.

Már az első futam előtt is látszott, rendkívül kiegyenlített lesz az idei mezőny, pár ezred is pozíciókat ért az időmérőn. A 26-os mezőnyben végül a 6. helyet kaparintotta meg Langbein a szezonnyitó versenyre. A rajt után viszont néhány pozíciót veszített. A brit pályán viszont kifejezetten nehéz pozíciókat fogni, és a pilóták is legfeljebb apró hibákat vétettek, így nem is nagyon változott a sorrend. Végül a PMFC versenyzője a 9. helyre hozta be a Cliot.

A fordított rajtrácsos futamon ismét szerencsésen átvészelte a kezdeti káoszt Langbein, aki aztán hatalmas csatákat vívott a környezetében lévőkkel. Menetelését segítette, hogy néhány vakmerő húzás előtte balul sült el, így több baleset is történt a pályán. Végül a 6. pozícióban látta meg a kockás zászlót.

– Köszönöm a lehetőséget a PMFC-nek, hogy a pajzs alatt versenyezhetek! Remélem, minél jobb eredményekkel tudom szolgálni a csapatot – nyilatkozta a csapat Facebook-oldalának.