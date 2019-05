A dobogó harmadik foka még nem kelt el

A hétvégén befejeződnek a labdarúgó Gienger Megyei I. osztály idei küzdelmei. A 30. fordulóban a bajnok Pécsvárad hazai pályán a Sellye ellen koronázhatja meg fantasztikus szezonját. A bronzéremért a Szederkény és a Siklós van még harcban.

Június 1., szombat, 17.30

Pécsvárad (1.)–Sellye (10.)

A Pécsvárad egymás után másodszor lett a Gienger Megyei I. osztály bajnoka, de az igazi ünneplés csak a záróforduló után kezdődik, hiszen a bajnokság végéig nem akart visszavenni a tempóból Varga László együttese, amely a Sellye ellen is teljes koncentrációval készül.



– Természetesen most is győzelemre fogunk játszani, szeretnénk szépen befejezni a szezont – mondta lapunknak Varga László, a Pécsvárad Vezetőedzője. – Már múlt héten is bajnokként léptünk pályára, s akkor is sikerült jó eredményt elérnünk. Azok, akik eltiltásukat töltötték a Siklós ellen, ismét pályára lépnek, de nem nagyon fogok változtatni a felálláson. Ha sérülés vagy betegség nem jön közbe, akkor most is azok a játékosok jutnak szerephez, akik kivívták a bajnoki címet egész éves teljesítményükkel.

Az aranyérmes ellenfele a Sellye lesz, amely egy kiválóan sikerült ősz után, kissé botladozik a szezon második felében. Csalódásnak viszont nem lehet nevezni idei szereplésüket, hiszen ahhoz képest, hogy a fiatalításnak áldozták be ezt az évet, szépen helytálltak. Az előző körben is otthon tartották a három pontot a Lovászhetény ellen, méghozzá úgy, hogy mindkét szerzett gólnál kilenc U19-es játékos volt a pályán.

– Hogyan készülhetnénk máshogy a bajnok ellen, mint reménykedve – fogalmazott Somogyi Zoltán, a Sellye vezetőedzője. – Az a baj, hogy az egész tavaszi szezonunkat az ág is húzta. Nagyon sok sérülés nehezítette és nehezíti jelenleg is a dolgunkat. De eddig is bátran nyúltam a fiatalokhoz, és ez most sem lesz másként. Persze, ez egy rizikó is, hiszen lehet, hogy kitömnek minket, mint a tollaspárnát, de a sellyei labdarúgás jövője szempontjából nagyon fontos, hogy ezek a játékosok lehetőséget kapjanak, és idővel egy ütőképes megye I. osztályú csapatot alkossanak. Nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, nagy valószínűséggel sokat fogunk védekezni, de azokat a pici helyzeteinket, amik lesznek, megpróbáljuk értékesíteni.

Bóly (13.)–Siklós (4.)

Különböző célokért lépnek pályára a csapatok Bólyban, hiszen a hazaiak az utolsó helyet kerülnék el (ha a kizárt Szászvárt nem vesszük figyelembe), a Siklós pedig még mindig harcban van a dobogóért. Igaz, Nagy Balázs együttesének esélye minimális, az utolsó forduló előtt két pontra van a bronzérmes pozíciótól. Ahhoz, hogy a harmadik helyen végezzen, a Szederkénynek mindenképp pontot vagy pontokat kell veszítenie a Boda ellen.

Harkány (14.)–Szentlőrinc II. (9.)

A Harkány jelenleg a sereghajtó pozícióban tanyázik, s már április közepe óta nem nyert mérkőzést. Kieséstől a Szászvár kizárása miatt ugyan nem kell tartani, de egyetlen célja az utolsó előtti hely lehet. Egyszerű dolga viszont biztos nem lesz Geczó Patrikéknak, hiszen a Szentlőrinc II.-t fogadják, amely a nagyobb csapatok ellen is képes volt idén remek teljesítményt nyújtani. Pichler Gábor együttese a múlt héten a Villány ellen tartott otthon egy pontot, érdekesség, hogy ez volt a lőrinciek első döntetlenje az idei szezonban. Mérlegük nem is lehetne kiegyensúlyozottabb: az egy darab iksz mellett 12-szer veszítettek, és ugyanennyi győzelmet arattak.

PVSK (2.)–PEAC (2.)

Pécsi rangadót rendeznek szombaton a Várkői Ferenc Diák- és Szabadidő Központban, a PVSK és a PEAC feszül egymásnak. A felek őszi mérkőzése 4-4-es döntetlennel ért véget, s a szezon végén ismét megnyílhatnak a gólcsapok. A Vasút jelenleg három együttessel áll holtversenyben az ötödik helyen, de egy számukra rossz forgatókönyvvel akár a nyolcadik helyig is visszacsúszhatnak. Fazakas András tanítványai viszont biztos ezüstérmesként nyugodtabban készülhetnek.

Szederkény (3.)–Boda (11.)

Ahogy már feljebb, a siklósi mérkőzéssel kapcsolatban írtuk, a Szederkény még nem dőlhet hátra. Lőrinc Antal együttese jelenleg két ponttal előzi meg riválisát, és már egy Boda elleni döntetlen esetén is bajba kerülhet, ugyanis rosszabb a gólkülönbsége a Siklósnál. A Boda hullámzó szezonon van túl, ért el bravúrokat, azonban előfordult, hogy nagyon vereségekbe szaladt bele. Így hazaiaknál a bronz­érem, a vendégeknél pedig a szép szezonzárás a tét.

Villány (8.)–Mohács (5.)

A mezőny kiegyensúlyozottságát jelzi, hogy nyolcadik és az ötödik helyezett csapat egyaránt 38 ponttal rendelkezik az utolsó forduló előtt. A helyezésekről a gólkülönbség dönt, s ebben a Mohács (+16) sokkal jobb riválisainál, így egy győzelemmel szinte biztosan megszilárdítaná pozícióját. Ehhez viszont Villányban kellene nyernie Takács Lajos együttesének, ami egy rendkívül nehéz küldetésnek tűnik, azonban hetek óta szárnyalnak Schmidték, az előző hét bajnokijukból hatot megnyertek, s csak az aranyérmes Pécsváradtól kaptak ki.

Gienger Megyei I. osztály

1. Pécsvárad 25 20 3 2 73-13 63

2. PEAC 25 17 3 5 77-37 54

3. Szederkény 25 15 3 7 49-35 48

4. Siklós 25 14 4 7 46-28 46

5. Mohács 25 11 5 9 49-33 38

6. PVSK 25 11 5 9 41-36 38

7. Komló 25 11 5 10 48-46 38

8. Villány 25 11 5 9 39-38 38

9. Szentlőrinc II. 25 12 1 12 49-46 37

10. Sellye 25 9 2 13 35-46 32

11. Boda 25 5 4 16 28-71 19

12. Lovászhetény 26 4 7 15 33-65 19

13. Bóly 25 4 3 18 31-62 15

14. Harkány 25 3 6 16 29-71 15

15. Szászvár* 0 0 0 0 0-0 0

* A Szászvárt kizárták, eredményeit törölték