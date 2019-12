A dobogón telel, elérte célját a mislenyi csapat

Az őszi célját elérte: dobogón telel a Kozármisleny SE a női kézilabda NB I. B Nyugati csoportjában. Kovács Tamás vezetőedző szerint akár a bajnoki cím is összejöhet, a feljutás viszont már más kérdés, ahhoz Dagobert bácsira is szükségük lenne.

Ezen az őszön sem okozott csalódást szurkolóinak a Kozármisleny NB I. B-s női-kézilabdacsapata, amely a tabella harmadik helyéről várhatja a folytatást. A tavalyi szezon bronzérmese 18 ponttal, 9 győzelemmel és csupán 2 vereséggel zárta a félévet.

– Az őszi szezonra vonatkozó céljainkat teljes mértékben teljesítettük, hiszen dobogón állunk, valamint 3 ponttal többet gyűjtöttünk, mint tavaly ilyenkor – mondta lapunknak Kovács Tamás, a Kozármisleny SE elnöke és a felnőtt gárda vezetőedzője.

– Szakmai szempontból is sokat fejlődött a csapat, szinte mindent sikerült megvalósítanunk. Az évzárónkon azt mondtam a lányoknak, hogy még öt százalékot kellene kihozniuk magukból, ha még előrébb szeretnénk lépni. Bár azt tudni kell, hogy most is a teljesítőképességük határán vannak a játékosok. Több sérülés is nehezítette a dolgunkat, de a klub erejét, valamint az utánpótlásunkat dicséri, hogy ennek ellenére is a harmadik helyen állunk. A Vasas elleni vereség ugyanakkor még mindig fájó pont, az utolsó percekben teljesen összeomlottunk. A csúcspont pedig az éllovas Budaörs elleni hazai győzelmünk volt.

A Budaörs mögött csupán két ponttal vannak lemaradva a baranyaiak, így a bajnoki cím sincs lehetetlen távolságra. A tréner szerint akár még az arany is benne lehet csapatában, de a feljutás már más kávéház.

– Maga a klub igen, de a csapat még nem áll készen az első osztályra – fogalmazott Kovács. – Már ennek az idénynek is 7-8 NB I-es múltú játékossal kellett volna nekivágni, valamint Dagobert bácsira is szükségünk lenne. Ha ő előjönne a kacsa mesékből, akkor talán elgondolkozhatunk az élvonalbeli szereplésen.

Az NB I. B Nyugati csoportjának állása (12 csapat): 1. Budaörs 20 pont, 2. NEKA 18 (+80), 3. Kozármisleny SE 18 (+60), 4. Vasas SC 18 (+43)…10. Mohács 4.