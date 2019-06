A döntő sajnos elúszott, de jöhet a bronzcsata!

Nem volt esélye a PVSK-Veolia férfi kosárlabdacsapatának az elődöntős párharc ötödik, utolsó összecsapásán: a hazai pályán játszó Körmend egész egyszerűen túl jól dobott.

Ki bírja jobban idegekkel? Melyik csapat dob pontosabban? Kiben van több szufla? Ezek a kérdések foglalkoztattak mindenkit az elődöntő ötödik, vagyis minden eldöntő összecsapása előtt. A körmendi szurkolók természetesen abban bíztak, hogy mindenben az ő csapatuk lesz a jobb, a pécsiek pedig abban, hogy a PVSK múlja felül mindenben a házigazdákat.

Egy ilyen meccsen nem sokat számít, hogy ki dobja az első kosarat, mindenesetre jó jelnek tűnt, hogy Andrija Csirics rögtön az elején bevágott egy triplát. A folytatás azonban sajnos a körmendiek szájíze szerint alakult, akik nagyon nekiugrottak a PVSK-nak: az első negyedben 27 pontot szereztek. A második negyed sem alakult jobban, főleg Hammonds keze sült el, az amerikai szórta a kosarakat, valamivel több, mint 17 játékperc alatt 19 pontnál tartott – vagyis kicsit jobb, mint 1 pont/perces átlagot produkált. Ezzel nem is tudta tartani a lépést Csirke Ferenc együttese, amely ugyan nem produkált rossz mutatókat, nem dobott rossz százalékkal (csak sokkal kevesebb volt a kísérlete), mégis 13 pontos hátrányba (57-44) került a nagyszünetre.

Húsz perce maradt tehát arra a PVSK-Veoliának, hogy csodát tegyen, ledolgozza hátrányát, fordítson, s bejusson a döntőbe. Percek alatt kiderült, hogy erre ezen a meccsen nincs esélye. A hazaiak ugyanis egész egyszerűen túl jól dobtak. Ahelyett, hogy csökkent volna, húsz pont fölé kúszott a különbség, ahonnan már nem volt visszaút. A 27. percben a pécsieknél csak Csirics és Taylor járt 10 pont fölött, ez pedig kevés volt – Budimir és Pongó is alig-alig talált be. A Körmend végül az utolsó negyedet is behúzta, s nagyon sima győzelmet aratott.

A párharcot a Körmend nyerte 3-2-re. A vasiak a döntőben a Falco Szombathellyel, a pécsiek a bronzcsatában a Szolnokkal találkoznak.