A Duna-parti városban indult a pályafutása

Az augusztusi ünnepségre nem tudott eljönni, így a hétvégén vehette át Schatzl Nadine Mohács Város Sport Díját. A városi elismerést Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere adta a válogatott kézilabdázónak hivatali dolgozószobájában.

Németországban született 1993. november 19-én, tízéves korában Mohácson kezdett el kézilabdázni Arató Bélánál és feleségénél. 2008-ban az Országos Serdülő Bajnokságban játszottak a Győri ETO-val Mohácson, ahol felfigyeltek rá, és elhívták Győrbe játszani.

A Győri Audi ETO-nál először Hornyák Lajos serdülőcsapatában, majd egy évvel később egy korosztállyal feljebb, Róth Kálmánnál kapott szerepet. Öt év kőkemény munka után, az akkor még mindig csak tizenhat éves Nadine már rendszeresen a felnőttcsapattal edzett, sőt néha mérkőzésen is megmutathatta magát. 2012-ben aztán a Veszprém Barabás Duna Takarék KC csapatával vágott neki az első osztálynak, majd 2015-ben elfogadta a Ferencváros hívását, ahol azóta is alapember, s a válogatottban is rendszeresen számítanak rá.

Jelenlegi csapata: FTC-Rail Cargo Hungaria, Felnőtt klubjai: Mohácsi UKSE, Győri Audi ETO KC, Veszprém Barabás Dunatakarék KC, Érd.

A felnőttválogatottban 2014-ben mutatkozott be, azóta tizenháromszoros válogatott, góljainak száma 25. Első világeseménye, amin részt vett, a 2016-ös Európa-bajnokság volt. A Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége megválasztotta a 2019-es év legjobb kézilabdázójának.

Eredményei: BL-ezüstérem (2012), EHF-kupa 3. hely (2015), Magyar bajnok (2011, 2012), Magyar bajnoki bronzérmes (2014, 2015), Magyar Kupa-győztes (2011, 2012, 2017), Magyar Kupa-bronzérmes (2013, 2015), Junior VB 3. hely (2012).