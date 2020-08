A Dunaújvárossal mérkőzött meg a Kozármisleny SE

Hasznos meccset játszott az élvonalbeli Dunaújvárossal a Kozármisleny SE NB I. B-s női kézilabdacsapata, amely végül tízgólos vereséget szenvedett.

– Megtisztelő számunkra, hogy ebben a felkészülési időszakban három NB I.-es csapattal is megmérkőzhetünk. Úgy gondolom, ez is egyfajta visszajelzése a nálunk folyó munkának. Szerettünk volna méltó partnerei lenni a dunaújvárosi csapatnak. Azt mondhatom, ez 35-40 percig működött is. A lányok fő feladata a védelem stabilizálása volt. A kapusok összességében jól teljesítettek, a védelemben volt tűz, és a hibák száma is tudott csökkenni a múlt pénteki meccshez képest – idézi a klub Kovács Tamás vezetőedzőt, aki azt is elárulta, Leit­nert az egész szezonban nélkülöznie kell az alakulatnak.

A Misleny legközelebb pénteken lép pályára immár hazai környezetben 15.45-től

Dunaújváros–Kozármisleny SE 27-17 (13-13)

Női kézilabda, felkészülési mérkőzés. Kozármisleny: Grénus 2, Schäffer 1, Kovács 1, Szemmelrock, Acsai, Polics 2, Halász 3, Hosszu 2, Scheffer 3, Tobak 2, Vig, Gadányi 1, Linder, Bácsalmási. Edző: Kovács Tamás.