A felsőházba kerülés a PVSK célja az új trénerrel

Megtartotta első sajtótájékoztatóját a PVSK vezetőedzőjeként Dragan Alekszics, aki mellett Bán Gábor ügyvezető, Czerpán István elnök és Pongó Máté a csapat irányítója beszélt a változásokról.

Az eseményt Bán Gábor nyitotta, aki ismét elmondta hosszú folyamat végén született nehéz döntés volt Csirke Ferenc leváltása, de a sikertelenség miatt meg kellett hozni. Emellett kiemelte, hogy a csapat utolsóként végzett Európa-kupa csoportjában, hat meccséből csak egyet nyert meg, míg a bajnokságban hét forduló óta nyeretlen, ráadásul öt év után először történik meg, hogy a PVSK lecsúszik a Magyar Kupáról. Hangsúlyozta, úgy érzik jól döntöttek, amikor Dragan Alekszicset választották, akivel ki tudnak jönni a gödörből. Kitért arra is, hogy a szakember játékosként is sikeres volt Pécsett, maradandót nyújtott, és edzőként is csak pozitívumokat tud róla mondani. A csapat célja továbbra is a felsőházba kerülés, amihez minden lehetőség adott.

Az új tréner elmondta, örömmel tért vissza a PVSK-hoz, amelyet a második otthonának érez. Élete egyik legjobb periódusát élte meg a városban, büszkeség számára egy ilyen nagy hagyományokkal rendelkező klubnál dolgozni. Kiemelte, a csapatban rengeteg lehetőség rejlik, sok tehetséges kosárlabdázójuk van, jó a kapcsolat a fiatal és a tapasztalt játékosok között. Ezt már megmutatták a remek kezdéssel, amikor zsinórban hat meccset nyertek, de akkor a sérülések, a sok utazás miatt fáradtság közbe szólt. Megjegyezte nem is volt mindig szerencséje az alakulatnak, de azt is ki kell érdemelni. Az edző váltással új impulzust kaphat a csapat, újra fel kell építeni a játékosok önbizalmát, akik elvesztették egymásba vetett hitüket is. Az eddigi hat edzésen úgy érezte, már harcolni akarnak a játékosai.

Pongó Máté is azt emelte ki, hogy kapott egy új impulzust a csapat, és mentálisan mindenki össze fogja tudni szedni magát. Hozzátette, másmilyen edzések folynak, mint eddig, mindenki élvezi a munkát. Hangsúlyozta, egy hétvégi Szeged elleni győzelem tudná igazán átlendíteni a csapatot a holtponton. Egy-két bravúrral pedig sokat tudnának előre lépni a tabellán. Arra is kitért, hogy az elmúlt időszakban a szerencse sem állt a csapat mellett, amelyet egy győzelem is helyre rázhatott volna mentálisan.

Csirke Ferenccel továbbra is tárgyal az egyesület

Csirke Ferenc kapcsán Czerpán István elmondta, még folynak a tárgyalások a korábbi vezetőedzővel arról, hogy feladatot vállal-e az egyesület utánpótlás képzésében, vagy sem.

Arra is kitértek, hallottak a szurkolók által tervezett szimpátia tüntetésről a leváltott tréner mellett. Éppen ezért pénteken este hétre szerveztek egy találkozót a vezetők a rajongókkal, ahol szemtől szemben megválaszolhatnak bármilyen kérdést.

Bán Gábor újságírói kérdésre elmondta, valóban voltak csúszások a fizetésekkel ebben az időszakban, de sosem volt olyan durva a helyzet, hogy ez befolyásolhatta volna az eredményeket.

Pongó hozzátette, sajnálják, ami az edzővel történt, mindenki hibás abban, hogy így alakult, de sajnos muszáj volt változtatni.