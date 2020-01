A Ferencvárost fogadják

Folytatódik a téli szünetet követően az NB I.-es férfikézilabda-bajnokság. A Sport36-Komló csapata szombaton 18.00-tól a Ferencvárost fogadja.

Ismét csatába indul szombaton Kilvinger Bálint legénysége, amely felkészülése során, 1 vereséget, 2 győzelmet és 1 döntetlent könyvelhetett el, most pedig az FTC-t fogadja. Azonban az elmúlt időszakot sérülések nehezítették.

– Szokás szerint a felkészülésünk nem volt zökkenő mentes. Egy-két sérülésbe belefutottunk, ami áthúzta a forgatókönyvet, de ettől függetlenül, jó meccseket játszottunk. Egészen jó dolgok is voltak. Az most kiderül, milyen hatással lesz a játékosokra, hogy néhányan nagyobb terhelést kaptak mint szerettük volna. Bízom benne, hogy a bajnokinkra ez pozitívan fog hatni – mondta Kilvinger Bálint, a csapat edzője. – A sérültek közül van, aki már rézmunkát tud csinálni. Próbálunk mindenkit összerakni a szombati mérkőzésre, de ez ott derül majd ki, hogy ki mennyit tud majd vállalni.

Jerkovics felkészülési mérkőzést nem is tudott játszani, a stáb bízik abban, hogy szombaton már rendelkezésre állhat. Balázs Sándor is sérüléssel küzdött és Markovics játéka is kérdéses.

Győzni akarnak

A Ferencváros jelenleg a negyedik helyen áll 16 ponttal, ami azt jelenti, csak két pont választja el a két alakulatot, amely még augusztus végén találkozott egymással. Az a találkozó 26-25-ös Fradi sikerrel zárult.

– A célunk nem változik a sérülések miatt sem: hazai pályán szeretnénk győzni az első meccsen. A Fradi nagyon jó őszt produkált, de náluk is vannak nehézségek. De a problémákat bent kell hagyni az öltözőben, ki kell menni a pályára, és megmutatni, hogy miért dolgoztunk a felkészülés alatt. A tabellán látszik, hogy nagyon sűrű a középmezőny. Ahhoz hogy egy csapat jól tudjon szerepelni, akkor ezeket a meccseket, főleg hazai pályán, hozni kell – folytatta a vezetőedző. – Elég hektikus meccset játszottunk velük a bajnokság elején, ahol az első félidőben nem játszottunk jól, a másodikban viszont vissza jöttünk, labdánk volt a döntetlenhez. Bízom benne, hogy most saját közönségünk előtt nyerni tudunk.

Lökést adhat egy korai siker

A további szereplés szempontjából is fontos lehet egy korai siker, hiszen önbizalmat, hitet adhat a csapatnak, és természetesen fontos pontokat is. Azonban egy vereség se lenne végzetes.

– Nem ez az egy mérkőzés van a bajnokságban, de ez az első lehetőség, hogy megmutassuk szeretnénk sikeresek lenni. Itthon győzni szeretnénk, hogy elérhessük a céljaink – zárta Kilvinger.

Nehéz meccsre számítanak

A remek őszt produkáló FTC-nél sem számítanak könnyű meccsre, sőt írtó nehézként aposztrofálták a komlói túrát. Honlapjukon kijelentették, a nyomás nem rajtunk lesz, hiszen Komlón ki lehet kapni, de felszabadult játékkal bravúrt is elérhetnek.

Az élmezőny: 1. Szeged 26 pont, 2. Veszprém 26, 3. Tatabánya 18, 4. FTC 16, 5. Gyöngyös 15, 6. Balatonfüred 15, 7. Csurgó 15, 8. Komló 14, 9. Eger 11.