A Feyenoord ikonjait hívják az évfordulóra

Fontos feladatot vállalt magára a PMSC Öregfiúk Egyesület: a tradíciók ápolását. A tavalyi évre büszkén tekinthetnek vissza, miközben még mozgalmasabb esztendőt terveznek.

Rendkívül fontos egy sportszervezet életében, hogy megőrizze múltját, identitását, amiért szurkolói generációk szeretnek bele a csapatba. Esetünkben most a PMFC-be. Ezt a feladatot közel egy éve vállalta magára az akkor alakuló PMSC Öregfiúk Egyesület, amelynek tagjai hatalmas lelkesedéssel vágtak bele a munkába.

– Egy 20-25 éves űrt töltöttünk be ezzel a kezdeményezéssel, mert sajnos ilyen szervezett formában nem volt jelen a pécsi labdarúgásban a tradíció – értékelt az egyesület elnöke, Mészáros Ferenc. – Kezdetben sokan féltettek minket attól, hogy nem lesz, aki segíti a működésünket, nem lesz meg az anyagi háttér, nem tudjuk megtölteni tartalommal az eseményeinket. Azt kell mondanom, ezek közül mindent sikerült elérnünk.

Annál nem is találhatnánk jobb bizonyítékot arra, valóban igény van a kezdeményezésre Pécsett, minthogy az idősebb Dárdai Pál emlékére szervezett PMSC Öregfiúk–Dárdai TEAM összecsapásra 2500-an voltak kíváncsiak. Majd az UTE ikonjai elleni meccsükre szintén 1000-1500 néző érkezett. Az évet a remek hangulatú Gienger-Hungaria nemzetközi öregfiúk tornával zárták, amelyet követően büszkén dőlhettek hátra, és tekinthettek vissza az évre.

A klubikon kiemelte, nem csak a hagyományőrzés terén kapcsolódtak be az egyesület életébe. Annak jelenével, jövőjével is foglalkoznak. A szezon folyamán több tehetséget is elismertek, díjaztak. A hét elején pedig egy újabb fontos lépést tettek meg. A Pécsi Labdarúgás Nagyjai Alapítvánnyal megállapodtak, kölcsönösen segítik egymás működését.

Az idei évet még mozgalmasabbra tervezik. Öt nagy programmal készülnek, amelyek között farsangi bál, stadionavató és külföldi túra is szerepel. Emellett még több határon kívüli csapatot hívnának a decemberi tornájukra, valamint tartanának egy retró bányász sportnapot is. Ezen túl azon is gondolkoznak, hogy a Pécsi Labdarúgás Napját egész napos programmá bővítsék.

Terveik nem korlátozódnak erre az évre, ugyanis 2021-ben lesz a harmincötödik évfordulója annak, hogy az UEFA kupában 1-0-ra legyőzték a Feyenoordot, amit méltón akarnak megünnepelni. Így elkezdték szervezni, hogy a holland klub ikonjaival mérkőzhessenek egy koncert kíséretében.

– Ez egy nagy álmunk! Egész évben dolgozunk, hogy létrejöhessen – tette hozzá Mészáros.