A fiúkat is ámulatba ejti tudásával Farkas Jázmin

Szereti a focit és Farkas Jázminnak megy is a játék. Utóbbit támasztja alá, hogy az NB II-es MLE R-Bus fiatal játékosa a legutóbbi bajnokin 20 perc alatt négy gólt szerzett.

Nála nagyobb fiúkkal kezdett el először futballozni a grundon, majd már a meszesi iskolában is sokat fociztak, Märcz Péter testnevelőtanár irányítása alatt. Farkas Jázmin 2013 óta igazolt játékos, a PMFC-ben kezdte, most az MLE R-Bus labdarúgója. Hétről hétre szerepel az NB II-es felnőtt csapatban és az U19-eseknél is.

Van olyan hétvége, amikor mind a két bajnokságban pályára lép. Középpályást játszik, de sokszor odaér az ellenfél kapuja elé, amit a góljai is bizonyítanak. Az MLSZ adatbankja szerint eddig különböző szinteken összesen 270 meccse van, ezeken 226 gólt ért el. Legutóbb, az Airnergy elleni találkozón egyszerre négyet lőtt, ezzel ebben az idényben a felnőtteknél már 9 találatnál tart. Elmondása szerint nem szeret fejelni, ám betalált már fejjel is.

– Nem sok lány űzi a focit, én azonban nagyon szeretem

– mesélte. – Szeretek csapatban játszani, nem is tudnám elképzelni magam egyéni sportágban. Jó érzés ámulatba ejteni a fiúkat, hogy mit tudok már a labdával. A szüleim nagyon büszkék rám, ám nem jönnek ki a meccseimre, hogy megnézzenek. Őket nem köti le a labdarúgás.

Hetente négyszer van edzése, Kozármislenyben gyakorolnak és ott játsszák a hazai bajnokijaikat is. A felnőtt gárda és az U19-es keret együtt gyakorol.

– Az edzésnapokon estére eléggé elfáradok, de ez vele jár. A keretben található horvát játékosok nagyon ügyesek és rendesek is, sokat segítenek nekem, igyekeznek minél jobb labdarúgót faragni belőlem. Sokat tanulok tőlük. Az MLE-ben Buzási Dorina a legjobb barátnőm, kár, hogy megsérült, kereszt-szalagszakadást szenvedett, remélem hamar felépül.

Amikor Rack Róbertet az MLE R-Bus elnök-tulajdonos-szakosztályvezetőjét Jázminról kérdeztük, a következőt válaszolta:

– A meszesi iskolából indulva végigjárta nálunk a korosztályos lépcsőfokokat. Rendkívül ügyes, tehetséges labdarúgó, a jövő egyik legjobb pécsi játékosa lehet belőle.