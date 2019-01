A foglalkozás elérte a célját: legyőzte a Kozármislenyt a PMFC

Nagyon jókedvűen, bizakodva hagyták el tegnap délután a PMFC pályáját a piros-feketék szurkolói: kedvenceik nem csak jól játszottak a Kozármisleny elleni felkészülési mérkőzésen, hanem eredményesek is voltak, 4-1-re győztek.

Nem volt éppen túl barátságos az időjárás, elkélt a sál és össze is kellett húzni a kabátot, de ennek ellenére elég sokan jöttek ki a PMFC és a Kozármisleny felkészülési mérkőzésére.

Aki ott volt, biztosan nem bánta meg, hogy megnézte ezt a meccset: volt iram, a keménység sem hiányzott, nem mellesleg öt gólt is láthattak. A Vas László által irányított pécsiek kifejezetten jól futballoztak, gyorsak, pontosak és agresszívek voltak, nem sok sanszot adtak ellenfelüknek – s négyszer be is találtak. A vendégek viszont nem keltettek túl jó benyomást, biztos, hogy az elégedett edző szobrát ezúttal nem Németh Zsoltról mintázták volna meg…

– A foglalkozás elérte a célját. A felkészülés egyik állomásának tekintem ezt a mérkőzést, nem volt ez se több, se kevesebb. A második hetünk vége felé tartunk, a terhelésen van a hangsúly. A bajnokság rajtjára szeretnénk majd optimális állapotba kerülni. Természetesen a hozzáállásnak és a mutatott játéknak örültem – értékelt Vas László, a PMFC vezetőedzője.

– Nem vagyok megelégedve a látottakkal, a PMFC frissebb volt, jobban akart és jobban is harapott – bosszankodott Németh Zsolt, a Kozármisleny edzője. – A mérkőzésen elején voltak lehetőségeink, de nem rúgtuk be őket. Kényelmesek és körülményesek voltunk, aminek vereség lett a vége. Látszik, hogy kevesen vagyunk.

PMFC–Kozármisleny 4-1 (2-0)

Felkészülési labdarúgó mérkőzés. PMFC: Somogyi – Valkovszki, Erdős, Katona, Hanol – Kálmán Sz., Futó, Koller, Fujsz – Péter B., Geiger. Csereként pályára lépett: Kovács B., Tóth O., Győrfi, Varga, Széles, Juhász, Keresztes, Kondor, Gellén. Vezetőedző: Vas László. Kozármisleny FC: Ipacs – Kiss M., Lantos, Kocsis, Turi – Tóth Márk, Füredi – Tóth Marcell, Wittrédi, Pergel – Bodor. Csereként pályára lépett: Molnár, Horvát, Malkócs, Márkvárt, Várda, Németh. Edző: Németh Zsolt.

Gólszerzők: Geiger, Péter, Kondor, Széles, illetve Tóth Márk.