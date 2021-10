A fordulás után nyíltak ki a baranyai gólcsapok

Jobbnak bizonyultak a szombathelyi serdülők a PMFC gárdájánál az országos labdarúgó-bajnokság Kiemelt-csoportjában.

A vendégek már az első félidőben betaláltak kétszer, amire Vas Bence csak a hajrában tudott válaszolni.

PMFC–Szombathely 1-2 (0-1)

Országos labdarúgó U17, Kiemelt-csoport, 8. forduló. Gólszerzők: Vas Bence (76.), ill. Mohos (3.), Nagy R. (37.).

Regionális U19 Dél-nyugati csoport

A régiós ifiligában a Kozármisleny és a PVSK is háromgólos sikert aratott. Igaz, előbbinek ehhez négyszer is be kellett találnia, amiből Lóki Tamás hármat vállalt. A Mohácsnak most nem sikerült növelnie pontjai számát, a harmadik Nagykanizsa rámolt be neki négyet.

A szentlőrinciek ma 13.00-tól lépnek pályára.

Mohács–Nagykanizsa 0-4 (0-2)

Gólszerzők: Millei (11., 60., 70.), Józsa (28.).

Kaposvár–Kozármisleny 1-4 (0-1)

Gólszerzők: Kujáni (83.), ill. Kalló Csaba (29.), Lóki Tamás (51., 55., 89.).

PVSK–Holler UNFC 3-0 (1-0)

Gólszerzők: Lovász Gergő (33.), Pánovics Dániel (68.), Róth Zalán (87.).

Regionális U17 Dél-nyugati csoport

A serdülőknél a Szentlőrinc és a PEAC is 6-1-es sikert aratott, s mindkét esetben a második félidőben nyíltak ki a gólcsapok. A Lőrincnél Miklós Dániel és Balázs Ferenc is duplázott, míg a pécsiek közül Kiss Sándor egymaga vállalt négyet.

A lőrinciek így már a harmadik helyet foglalják el a tabellán úgy, hogy az előttük álló Siófok és a Nagykanizsa is két mérkőzéssel többet játszott. A PEAC maradt a középmezőnyben.

Az ötödik helyezett PVSK ma 11.00-tól játszik.

Kaposvölgye–Szentlőrinc 1-6 (0-1)

Gólszerzők: Marosi (65.), ill. Nyitrai Arlen (11.), Miklós Dániel (52., 55.), Balázs Ferenc (60., 84.), Major Péter (76.).

PEAC–LUA Baja 6-1 (2-1)

Gólszerzők: Kiss Sándor (38., 43., 71., 83.), Fehér Bence (87.), Husznai Marcell (90.), ill. Jankovics (4.).