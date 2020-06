A fővárosban készültek a Final Fourra

Nagy feladat vár a PTE PEAC asztaliteniszezőire a hétvégén, hiszen kiváló szezon és több hónapos kényszerszünet után kell feltenniük az I-re a pontot.

Megtörheti az elmúlt két évben tapasztalt tendenciát a PTE-PEAC Kalo-Méh asztalitenisz-csapata, és ismét felülhet a sportág magyar trónjára, csakúgy, mint 2017-ben. Ehhez először a Mezőberényt kell legyőznie a pécsi alakulatnak vasárnap, majd hétfőn a Celldömölk–Szécsény rangadó győztesét.

Ha csak az alapszakaszban látottakat vennénk figyelembe, kijelenthetnénk, a Pécs abszolút kedvező előjelekkel várja a négyesdöntőt, hiszen minden ellenfél ellen ért el sikert. Egyedül a Szécsény tudta második találkozásuk alkalmával szoros meccsen térdre kényszerítenie Lindneréket. Eközben pedig az ETTU Kupában is a legjobb nyolcig meneteltek.

– A játékosok edzésben vannak, de tétmérkőzést nem játszottak jó pár hónapja, így a vasárnapi napon fog eldőlni, milyen formában vannak. A mérkőzésszituációhoz való alkalmazkodás lesz leginkább kulcsfontosságú. Idősebb sportolóink vannak, van mögöttük tapasztalat, de azt is látjuk, hogy idővel az idős játékosok jobban tudnak izgulni – mondta el Ács Pongrác, a PEAC elnöke, és egyben a szakosztály vezetője. Hozzátette, úgy tűnik mindenki bevethető lesz, de Pető Zsolt a szerb olimpiai válogatottal készült eddig, és holnap végzik el a koronavírustesztjét. Nélküle nem szeretnének játszani, mert úgy már nem egyenlőek a feltételek. A többiek Budapesten készültek a döntőkre.

A négyesdöntő programja

A Final Four vasárnap 11-kor veszi kezdetét a Budaörs–Kecskemét női elődöntőkkel. A PEAC alakulat 15.00-kor lép az asztalok mögé az alapszakaszt 3. helyen záró Mezőberény ellen. Bármi is legyen az eredmény ezen a találkozón, a pécsi csapatnak másnap is jelenése lesz, hiszen hétfőn 15.00-kor kezdetét veszi a férfi bronzmérkőzés, illetve a finálé. Remélhetőleg Petőék utóbbiban lesznek érdekeltek.

A Final Four során minden párharc az egyik fél negyedik győzelméig tart, tehát 4:0, 4:1, 4:2 és 4:3 lehet a végeredmény. Az utolsó egyéni körre nem kerül sor, így a páros mérkőzést követően minden játékos legfeljebb két mérkőzést játszik. A fővárosi Marczibányi téri Ormai-csarnokban megrendezendő négyesdöntőt végig élőben közvetíti az M4Sport.