A Fradi ikonjaival meccseltek a vasasi pályán

Újra a foci szentélyévé vált a Pécs-Vasas pályája.

Ismét használható a Pécs-Vasas labdarúgópályája, amit vasárnap egy futballünneppel mutattak meg a publikumnak.

Az esemény első felvonásában a női futball és az ovifoci került főszerepbe, a játékosok pedig mindent elkövettek, hogy szórakoztassák a közönséget. Mellettük pedig mazsorettcsoport, és énekesek feleltek a kellemes szórakozásért.

Azt követően a Vasasi Bányász–Komlói Bányász rangadóra került sor ifistákkal. Végül pedig négytől a főmeccs jött, amelyen a Vasasi Bányász ellenfele a Ferencvárosi öregfiúk voltak, amely veretes kerettel érkezett. A zöld-fehérek névsorában feltűnt Bánki József, Szabó Gábor, Keller József, Bácskai János, Bojan Lazics, Szenes Sándor, Lászka Balázs, Józsi György, Fischer Pál, Ebedli Zoltán, Szergej Kuznyecov, Csépes György, valamint Jordaki Norbert is.

A jó hangulatú eseményen Garami Józsefet is köszöntötték. Mellette pedig Hoppál Péter országgyűlési képviselő is szerepelt a vendégek között.

A találkozók után egy jó hangulatú vacsorát is elköltöttek a labdarúgók.