A gyenge dobóforma miatt kapott ki a PEAC-Pécs

A PEAC-Pécs női-kosárlabdacsapata ugyan remekül küzdött a Győr elleni hazai rangadón, de Meszlényi Róbert együttesének támadójátéka jócskán hagyott kívánnivalót maga után, így a pécsiek nem is tudták legyőzni riválisukat.

Rangadóra készült a PEAC-Pécs női-kosárlabdacsapata a Győr ellen vasárnap este, hiszen akárcsak a pécsiek, úgy a vendégek is azért tepernek, hogy az alapszakasz végére odaférjenek az első négy hely valamelyikére.

És bizony az első félidő alapján nyugodt szívvel mondhatjuk, igazi rangadót is játszottak egymás ellen. A hangulattal nem volt baj, a pécsi szurkolók nem spóroltak ugyanis a hangerővel – és az igazat megvallva, volt is okuk örömködni az első negyedben, hiszen Meszlényi Róbert együttese nagyon jól játszott. A védekezés remekül működött, elől pedig egymás után potyogtak be a hárompontosok. A második tíz perc aztán változást hozott magával. Igaz ugyan, hogy a győri támadók nem végeztek sokkal jobb munkát, mint addig, a Pécs viszont alaposan beragadt, ami a pontszerzést illeti. Fordítottak is a vendégek, igaz az első félidő vége ismét inkább Rujákékról szólt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A nagyszünet után ismét jött egy kis „újdonság”, ugyanis a győri pontok száma is elkezdett megcsappanni. Nagy kár, hogy ezt a PEAC nem tudta kihasználni a harmadik negyedben, ugyanis hiba tudta ebben a játékrészben szívós védekezéssel 13 ponton tartani ellenfelét a hazai együttes, a védekezésben egy kicsit elfogyott az erő, amikor a másik gyűrű közelébe kerültek. Persze a 45-49-es állás az utolsó negyed előtt még így sem volt annyira vészes. Csakhogy sajnos támadásban sehogy sem sikerült kijönnie a hullámvölgyből a Pécsnek, így pedig hiába küzdött becsülettel Meszlényi Róbert együttese, valójában már nem volt esélye a fordításra. Az utolsó három percre tízre nőtt a hátrány, innentől pedig már a veszett fejsze feje után rohantak a hazaiak. A rangadót a Győr nyerte meg, és bár lehet, hogy később fog csak igazán fájni a PEAC-nak ez a vereség, azért szégyellnivaló nincsen benne.

PEAC-Pécs–CMB Cargo Uni-Győr (20-17, 15-19, 10-13)

Kosárlabda-NB I., nők. Pécs, 500 néző. V.: Cziffra, Vida, Rácz. PEAC-Pécs: VANLOO17/9, WENTZEL 7/3, Gémes-Sarok 8/6, TETEMONDOVA 10/6, Imovbioh 14. Cs.: Barnai 4, Ruják 4, Tenyér. Vezetőedző: Meszlényi Róbert. Győr: BROWN 19/3, Raksányi 6, Török 5/3, SPANOU 17/3, Krnjics 2. Cs.: GRAY 10, Nagy D. 2, Varga Zs., CZANK 10/6. Vezetőedző: Milos Pavlovics.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS