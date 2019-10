A gyengélkedő Siklóst fogadja a PEAC

Tovább nyújtaná győzelmi szériáját a PEAC, amely a több sebből vérző Siklóst fogadja a labdarúgó AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály 9. fordulójában. Két bombaformában lévő csapat feszül egymásnak Komlón, a listavezető Pécsvárad pedig a Lovászhetényt fogadja.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Október 19., szombat, 11.00

PTE-PEAC (3.)–Thermal Spa Siklós (11.)

Első két bajnokiját elveszítette, azóta viszont az összes meccsét behúzta a PEAC, amely a Szederkény elleni 5-0-s hétközi győzelmével fellépett a tabella harmadik fokára. A pécsiek védekezése is kezd összeállni, a támadóknak pedig nagyon megy a játék: a 38 éves Hergenrőder Tamás 8 találattal holtversenyben vezeti a góllövőlistát, a 19 éves Gelencsér Bálint pedig négy 4 gólja mellett 11 gólpasszt osztott ki.

Fakazas András, a PEAC edzője: – Sorozatban hat győzelmet arattunk, és továbbiakban is elszántan, leszegett fejjel tesszük a dolgunkat. Fordulóról fordulóra megpróbáljuk visszanyerni a vezetők, a támogatók és a szurkolóink bizalmát. Sok munka áll még előttünk, de be szeretnénk bizonyítani, hogy a PEAC egy jó csapat. Nem lebecsülve a Harkányt, de az ellenük hazai pályán elszenvedett vereség nem fért bele, hiszen már a bajnokság elején messze kerültünk álmainktól. A Pécsvárad egyelőre nem akar hibázni, de bővebb a keretünk, és jelzésértékű lehet az is, hogy az utóbbi három fordulóban csak egy góllal tudott nyerni. Sokat fejlődtünk, és természetesen a Siklós ellen is nyerni szeretnénk. Hétvégi ellenfelünk sok problémával küzd, de tudjuk jól, hogy bárkire veszélyes lehet.

Az előző szezon egyik legjobb együttese volt a Siklós, egészen az utolsó fordulóig versenyben volt a dobogóért. Azóta viszont kulcsemberek távoztok az együttestől (például a PEAC-hoz szerződő Hazenauer Kristóf), ráadásul az ősszel rengeteg sérülés nehezítette tovább a csapat dolgát. Az utóbbi három bajnokiját egyaránt elveszítette Nagy Balázs együttese, ami alatt összesen tizenkét gólt kapott, de egyszer sem talált be.

Nagy Balázs, a Siklós edzője: – Egy sérüléshullám söpört végig a csapaton, körülbelül 7-8 meghatározó labdarúgónkat kellett nélkülöznünk az elmúlt fordulókban. A 16-17 éves játékosainknak még szokniuk kell a megye I.-et, és ami ilyenkor lenni szokott, a sok problémánk mellett a pályán sem jött össze semmi. Tudtuk, hogy az ősz második fele nagyon nehéz lesz, de arra nem számítottunk, hogy eleje is. Rossz szériában vagyunk, de meccsről meccsre próbálunk fejlődni, s a PEAC ellen is megteszünk mindent, hogy jó eredményt érjünk el. Bizakodásra ad okot, hogy Kósa Tamás, Schmidt Péter és Horváth István is visszatérhet a pályára.

Nagyon sok gólt kapunk, így először a védekezésünket kell rendbe tenni. Valószínűleg ellenfelünk fog dominálni, mi a kontráinkban bízhatunk.

Október 19., szombat, 14.30

Mohács (2.)–Bóly (12.)

Az előző hétvégén a vártnál jobban megizzadt a Sellye otthonában a Mohács, amelyre újabb „kötelező” feladat vár. A Duna-partiak pályáról eddig csak a PVSK távozott ponttal, a többi hazai akadályt eddig könnyedén vették Schmidt Zsolték. Már az is nagy bravúr lenne a bólyiaktól, ha egy döntetlent megcsípnének a jelenlegi második vendégeként.

Sport36-Komló (4.)–Villány (5.)

Két remek formában lévő együttes csap össze Komlón. A Bányász öt, a Villány pedig három mérkőzést nyert meg zsinórban, de szombaton valamelyiküknek biztosan megszakad a remek szériája. Igazi hatpontos meccs lesz, hiszen ha győznek a hazaiak, kilenc pontra nő a két együttes közti különbség, villányi siker esetén azonban háromra csökken.

Pécsvárad R-Bus (1.)–Lovászhetény (9.)

A Pécsvárad talán a vártnál is jobban menetel, hiszen nyolc forduló után még mindig hibátlanul vezeti a bajnokságot. Ráadásul Varga László együttese számos rangadót letudott már a szezon elején, így egyáltalán nem tűnik lehetetlennek, hogy téli pihenőre is makulátlan mérleggel vonuljon. Ezt szombat kora délután a Lovászhetény akadályozhatja meg, amely szervezett játékával akár meglepetést is okozhat.

Szentlőrinc II. (10.)–Boda (8.)

A Boda Szentlőrincre utazik szombaton, ahol egy teljesen háromesélyes találkozóra van kilátás. A vendégek utóbbi három bajnokijukból kettőt megnyertek, és az éllovas Pécsvárad ellen sem adták könnyen magukat, így egy hajszállal talán ők az esélyesebbek.

Október 20., vasárnap, 14.30

Gyógyfürdő Harkány (13.)–PVSK (6.)

A PVSK utoljára a 4. fordulóban győzött, de remek kezdésének köszönhetően még mindig nem szakadt el teljesen az élbolytól. A Harkány vendégeként minden esélye megvan arra Kósa Sándor együttesének, hogy megtörje negatív sorozatát.

Szederkény (7.)–Sellye (14.)

„Pécsi napokon” van túl a Szederkény, amely az előző hétvégén a PVSK ellen játszott gól nélküli döntetlent, hétköznap pedig a PEAC-tól szenvedett 5-0-s vereséget egy, az első fordulóból elhalasztott mérkőzésen. Lőrinc Antal együttese vasárnap már hazai pályán, a Sellye ellen törheti meg góltalanságát.

Az 1. fordulóból elhalasztott mérkőzés végeredménye: PTE-PEAC–Szederkény 5-0 (2-0).

AutóCity Volkswagen Megyei I. osztály

1. Pécsvárad 8 8 0 0 24–6 24

2. Mohács 8 6 1 1 20–8 19

3. PEAC 8 6 0 2 24–8 18

4. Komló 8 6 0 2 22–10 18

5. Villány 7 4 0 3 16–9 12

6. PVSK 8 3 3 2 15–13 12

7. Szederkény 8 3 1 4 14–18 10

8. Boda 8 3 0 5 11–16 9

9. Lovászhetény 8 2 1 5 9–12 7

10. Szentlőrinc II. 8 2 1 5 9–16 7

11. Siklós 7 2 0 5 7–17 6

12. Bóly 7 2 0 5 8–21 6

13. Harkány 8 1 2 5 5–15 5

14. Sellye 6 1 1 5 6–21 4