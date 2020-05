A gyerekeket lázba hozza a csoportos edzés

A teniszidény is lassan elindulhat, amire már teljes erőbedobással készül a Pécs Városi Tenisz Club is.

A teniszezők szezonját is megkurtította a vírushelyzet, viszont néhány hete egyéni felkészítéssel megkezdték a munkát a PVTC-nél, és múlt hétfőtől a csoportos edzések is elstartoltak. Emellett a tenisztanfolyamok is beindultak, ismét teljes kapacitással üzemelnek a pályák, árulta el Simon István, a klub elnöke. Persze a kényszerű szünet sem csak pihenéssel telt a versenyzőknek, kaptak feladatokat, de természetesen nem volt lehetőség arra, hogy teniszezzenek, technikájukat csiszolják. A vezető azt is hozzátette, az egyéni foglalkozások egy-két hétig talán még jót is tettek a sportolóknak, de a gyerekeket a közösségbe való tartozás, másokkal való megmérettetés hozza igazán lázba.

A Magyar Tenisz Szövetség június elejétől indítja újra az idényt, és egy tervezett programot is hirdetett. Versenyezni természetesen szigorú feltételek mellett lehet majd, még a kísérők számát és a szülők részvételét is korlátozták.

A női Szuperliga a mostani tervezett szerint július 3–9. között zajlik majd, amin a PVTC csapata a szegedi tenisz klubbal együttműködve vesz részt. A vezető hangsúlyozta, a csapatban saját nevelésű teniszezők kapnak lehetőséget. Így Pécset Bartha Panna, Lukács Lívia és Vörös Petra képviselheti. Hozzátette, idén nagyon kemény mezőny lehet, mivel a nemzetközi versenyek elmaradása miatt akár Babos Tímea is pályára léphet. Így is a dobogót célozzák meg. A férfiaknál az OB I.-ben lesznek érdekeltek, ahol az első négy hely egyikére pályáznak, illetve az OB III.-ban bizonyíthatnak a fiatalok.

A klub persze nem csak a versenysportban érdekelt, a társasági teniszélet is beindult náluk. Új arcokat is látnak pályáikon, akik az elmúlt időszakban kaptak kedvet a sportág kipróbálására. Ezért is szeretnék idén is megszervezni a Brand Slam Kupát, de annak kiírásával még megvárják a hivatalos versenynaptárat.