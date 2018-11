A győzelem kiváló megoldás lehetne

Az NB III. Közép csoportjának hétvégi fordulójában a baranyai csapatok közül a Szentlőrinc és a PMFC játszik hazai pályán: előbbi a Taksonyt, utóbbi a Kecskemétet fogadja. A Kozármisleny ezúttal a Bp. Honvéd II. vendége lesz.

Minden sorozat megszakad egyszer, jól tudják ezt Szentlőrincen is. Ugyanakkor bíznak benne, hogy az övék még tart egy ideig: a bajnokságban már zsinórban tíz megnyert meccsnél tartanak, emellett a Magyar Kupában kettőt húztak be – szóval nagyon szalad velük a szekér.

S most hétvégén szaladhat tovább, elvégre hazai pályán játszanak, a Taksonyt fogadják. Igaz, esetükben tényleg nyugodtan leírhatjuk, teljesen mindegy, kivel és hol találkoznak, ebben a mezőnyben Turi Zsolt jó formában lévő együttese bárkit két vállra fektethet.

– A Biatorbágy elleni kupameccsen nagyon fontos volt, hogy álljunk bele, mintha bajnoki lenne – mesélte Turi Zsolt, a Szentlőrinc vezetőedzője. – Szerencsére a csapat ráérzett arra, hogy nagy lehetőség előtt áll, és pikk-pakk elintézte a mérkőzést, amelyen azért kicsit próbáltunk spórolni az erővel, az energiával a vasárnapi bajnokira. Nehéz hetünk van, elvégre múltkor Gyulára utaztunk, utána Biatorbágyra, most pedig jön a harmadik meccs a Taksony ellen, amely kiismerhetetlen, kétarcú csapat. Ettől függetlenül természetesen nyerni akarunk.

Győznie kellene a PMFC-nek is hazai pályán, ha máshogy nem megy, hát szerencsével. Az előjelek nem túl jók, hiszen sérülés és betegség miatt sok a hiányzó (nem számíthatnak Banjacra, Valkovszkira, Kesztyűsre, Jerkovicsra, Pinczésre és Lochra sem), de az eredmények akkor sem jöttek, amikor mindenki rendben volt…

– A sok hiányzó azért természetesen érzékenyen érint minket – mondta Vas László, a PMFC vezetőedzője. – De soha nem a kifogásokat keressük, hanem a lehetséges megoldásokat: a megoldást pedig a győzelemben látom. A harmadik baranyai csapat, a Kozármisleny ezúttal idegenben lép pályára a hétvégén. Úgy tűnik, Németh Zsolt együttese rátalált a helyes útra, egymás után két bajnokit is megnyert, most jöhet a harmadik: a Bp. Honvéd II. ugyan előkelő helyen áll, ötödik, de az biztos, hogy a mislenyiek erősebb kerettel rendelkeznek, s vendégként is meg tudják szerezni a három pontot.

NB III. Közép csoport

1. Szentlőrinc 12 10 0 2 21–5 30

2. Szeged-Grosics 12 8 2 2 26–8 26

3. SZEOL 12 6 2 4 16–8 20

4. Dunaújváros 11 6 2 3 14–7 20

5. Bp. Honvéd II. 12 6 2 4 17–15 20

6. Kozármisleny 12 5 5 2 17–9 20

7. Taksony 12 5 3 4 14–14 18

8. Dabas 12 4 4 4 15–18 16

9. Iváncsa 11 5 1 5 19-15 15

10. Makó 12 4 2 6 15–23 14

11. Kecskemét 12 3 5 4 17–17 14

12. Szekszárd 12 4 1 7 5–14 13

13. Rákosmente 12 3 3 6 13–18 12

14. PMFC 12 2 5 5 9–15 11

15. Paks II. 12 1 4 7 4–19 7

16. Hódmezőv. 12 0 6 6 6–18 6