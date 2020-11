A Haladást kapta a Pécs a kupában

Geigeréknek a bajnoki rivális Szombathelyi Haladás csapatával kell szembe nézniük január 27-én.

Legyőzte a Bicskét a Ferencváros 5-0-ra, és ezzel le is zárult a labdarúgó Magyar Kupa főtáblájának második köre. A találkozó után meg is tartotta a Magyar Labdarúgó-szövetség a harmadik forduló sorsolását, így újabb ellenfelet kapott a már egyedüli baranyaiként talpon lévő PMFC is. Geigeréknek a bajnoki rivális Szombathelyi Haladás csapatával kell szembe nézniük január 27-én. A két gárda legutóbb szeptember 13-án találkozott, s akkor egyik fél sem szerzett gólt.

A Pécshez kapcsolódó hír, hogy információink szerint, a klub egyik kötelező koronavírus-tesztje során egy pozitív eredmény született.

A Pécs sorsolása: PMFC–Szombathelyi Haladás (01. 27.).

Az NB I.-es csapatok sorsolása: Vasas (NB II.)–Mol Fehérvár, Tarpa SC (Szabolcs I.)–Diósgyőr, Szolnok (NB II.)–Újpest, Dorog (NB II.)-Ferencváros, III. ker. TVE (NB III.)–Bp. Honvéd, Csákvár (NB II.)–Paks, Hódmezővásárhely (NB III.)–Puskás Akadémia, Soroksár (NB II.)–Kisvárda, Ajka (NB II.)–Mezőkövesd, Kazincbarcika (NB II.)–MTK, Dunavarsány (Pest I.)–Budafok, Tiszafüred (NB III.)–Zalaegerszeg.