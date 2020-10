A harmadik helyezett érkezik a PMFC-hez

Újabb nehéz meccsre készül a PMFC labdarúgócsapata az NB II.-es bajnokságban, hiszen azt a Gyirmótot fogadja vasárnap 17.00-tól, amely az elmúlt években mindig az élmezőnyben végzett. Eközben a Szentlőrinc a Békéscsabához utazik, amely a dobogósok sarkát tapossa.

Nem lesz egyszerű dolga a bajnokság 13. fordulójában a PMFC-nek, hiszen a tavaly hetedik, de azt megelőzően bronzérmes Gyirmót FC Győrt látja vendégül, amelynek keretét olyan játékosok alkotják, mint a korábbi válogatott Vass Ádám, vagy éppen a rutinos támadó, Simon András. Viszont míg a pécsiek az elmúlt két fordulóban győzni tudtak, addig ellenfelük az Ajka ellen kikapott, majd a Kaposvárral ikszelt. Az is jó előjel a Pécs számára, hogy otthon csak egyszer veszített, míg a Gyirmót idegenbeli mérlege eddig két győzelem és három vereség.

– Nehéz mérkőzés lesz, hiszen a Gyirmót már évek óta oda tud kerülni a tabella első felébe. Ezzel szemben mi reméljük, hogy a hazai jó eredményeink folytatódhatnak. Nagyon rendben van most a csapat. Az elmúlt két meccsünket megnyertük masszív játékkal. Nyilván a helyzetkihasználásnál jobban kellene figyelnünk, mert minden találkozón van 4-5 olyan helyzetünk, aminél, ha jobban koncentrálunk, még gólgazdagabb győzelmeket szerezhetnénk. Viszont most elég, ha tartjuk a szériát. Én is, ahogy a csapat többi támadója, szeretnék betalálni. Azon vagyunk, hogy a kapu előtt jobban koncentráljuk, és akkor lehetne 1-2 gólos hazai siker a hétvégén – jelentette ki Geiger Norbert, az elmúlt fordulókban középpályásként és támadóként is bizonyító pécsi futballista.

A Pécs az elmúlt héten hiányosan állhatott ki a Szolnok ellen, hiszen több koronavírus-fertőzöttet is találtak a csapatban, viszont így is sikert aratott, ami megerősítette az alakulatot.

A korábban pozitívan tesztelők hatósági karanténja lejárt, Vas László vezetőedző is már ott lehet a csapattal, azonban még mindig lesznek, akire a találkozón nem számíthat.

– Sajnos kiesett négy-öt játékos múlt héten, amiből ketten-hárman a kezdő tagjai voltak. Nehéz volt számunkra is így készülni, így játszani, de mindenki, aki beszállt, most szerepet kapott, odarakta magát. Ezért tudunk meccseket nyerni, mert mindenki csinálja rendesen a feladatát, keményen edzünk. Senki sem vonja ki magát a munkából – tette hozzá Geiger.

A klub felhívja a figyelmet arra, hogy az október 23-án, a Magyar Közlönyben kiadott kormányrendelet alapján a nézőtéren kötelező a szájmaszk viselése. Ez alól csak a hat éven aluliak kivételek.

„Azt, aki a sportrendezvény szervezőjének felszólítása ellenére sem visel maszkot, a rendezvény szervezője köteles felszólítani a helyszín elhagyására” – fogalmaz a rendelet.

Az egyesülethez kötődő információ, hogy jótékony célra ajánl fel minden PMFC Shopban vásárolt maszk után 500 forintot.

A vásárlással így a rajongók a pécsi gyermektraumatológiai ellátás fejlesztését és a gyermekek magasabb szintű ellátását is támogatják.