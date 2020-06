A hétvégén elrajtol a WTCR előszezonja

A nyáron sem maradnak élő Túraautó Világkupa-közvetítés nélkül a sorozat szerelmesei. A WTCR profi pilótái, köztük a címvédő Michelisz Norbert egy hat fordulós szimulátoros bajnokságon mérik össze tudásukat.

Mint ismert, módosított versenynaptárral szeptember középén elrajtol a 2020-as Túraautó Világkupa-szezon, amelynek Michelisz Norbert címvédőként veselkedhet neki. Jó hír az autósport szerelmeseinek, hogy már ezen a hétvégén is láthatják élőben versenyezni kedvenceiket, hiszen június 14-én, vasárnap elindul az eSport WTCR Előszezon Bajnokság. A hat fordulóból álló megmérettetés futamait az Eurosporton élőben követhetjük majd.

A rendhagyó sorozatban csak a 2020-as WTCR-mezőny versenyzői, valamint a bajnokság korábbi pilótái vehetnek részt. A Hyundai-t Michelisz Norbert és Luca Engstler fogja képviselni, de kormány mögé ül Esteban Guerrieri, valamint Yann Ehrlacher is. A magyar szurkolók ráadásul három magyar pilótának is szoríthatnak, hiszen Michelisz mellett Tassi Attila és Boldizs Bence is ott lesz a 17 fős mezőnyben.

A hat darab egyórás adást az Eurosport 1-es csatornája 54 országban sugározza majd. A program egy 10 perces időmérővel indul, ami után a legjobb öt egy Q3-jellegű egykörös Superpole-on dönt az első rajtkockáról. A két futam egyaránt 12 perces lesz; a második fordított rajtráccsal.

Az eSport WTCR Előszezon Bajnokság programja: Salzburgring (június 14., 15.15), Hungaroring (június 21., 22.30), Szlovákiaring (június 28., 22.00), Ningbo (július 5., 23.00), Makaó (július 12., 23.00), Sepang (július 19., 23.00).