A hideg pizza is jól esett a vendégeknek a siker után

Hosszabbításban kapott ki két ponttal a BEAC-tól Kozármislenyben a PINKK-Pécsi 424 a női kosárlabda NB I. 9. fordulóból bepótolt mérkőzésén.

A találkozó végig kiélezett volt, de többnyire a vendégeknél volt az előny. A rendes játék­idő végén döntetlent mutatott az eredményjelző, így jöhetett a ráadás, amit a fővárosiak bírtak jobban. Ezzel a PINKK a tizenegyedik bajnokiján már a tizedik vereségét szenvedte el, ráadásul ma 17 órától a listavezető Sopront fogadja Vanja Miljkovic együttese.

PINKK Pécsi 424–BEAC 93-95 (10-12, 20-22, 24-23, 27-24,

12-14) – hosszabbítás után

Női kosárlabda NB I., 9. forduló. Kozármisleny, zárt kapuk mögött. Vezette: Mészáros B., Farkas G., Németh P.

PINKK: VORPAHL 35/18, Szücs L. 1, Vári 9/3, Demeter 6, SARAUSKAITE 22. Csere: Jáhni 2, ZUBAC 14/6, Pucz, Tenyér 2, Zsilinszki 2. Vezetőedző: Vanja Miljkovics.

BEAC: BOROS 17/9, CZANK 12/6, SMALL 15/3, MÉRÉSZ 19, SMITH 28/3. Csere: Koch 2, Dusanics 2. Vezetőedző: Balogh Judit.

Vanja Miljkovics: – Nehéz mit mondani egy hosszabbításos vereség után. Akadtak hullámvölgyeink, meg hullámhegyeink is. Sajnos a lepattanók megszerzésében alulmaradtunk.

Balogh Judit: – A győzelem az győzelem! Nagyon késő van már, korábbra rendeltük a vacsoránkat, de azt hiszem, most a hideg pizza is nagyon jól fog esni. Sz. D.