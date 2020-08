A Horváth Géza-emlékverseny a legközelebbi baranyai torna

A karantén után ismét edzésbe álltak a megye ökölvívói, azonban a baranyai szakosztályok működését nem csak a vírus és a nyaralások befolyásolják, de a szakszövetség élén történt változások is.

A karanténos időszak után újra edzenek az ökölvívók a megye valamennyi szakosztályában (összesen hét van). Ugyan a nyaralások idején megcsappant az edzések látogatottsága, de ahogy Paku Lajos, a Baranya Megyei Ökölvívó Szövetség elnöke fogalmazott: van elég gyermek mindenhol.

– Most éppen azon fáradozunk, hogy az előírt technikai minimumvizsgát letegyék azok, akiknek kell, mert csak így mehetnek versenyre – mondta a sportvezető. – Szerencsére beindult a versenyzés, itt Baranyában a legközelebbi a huszadik alkalommal kiírt Horváth Géza-emlékverseny lesz, amelyet október 24-én rendezünk Szentlőrincen. Egy kicsit félünk, de reméljük, hogy a járvány nem szól közbe. Nemzetközi mezőnyre számítunk, a környező országokból is jönnének sportolók.

A Horváth Géza-emlékversenyt tavaly élesztették újra, azt megelőzően a 90-es években bonyolították le utoljára. 2019-ben és idén is a szentlőrinci iskola tornaterme a helyszín.

Nyilván a sportág baranyai helyzetét is érintik az országos szakszövetség vezetésében mostanában történtek. Erdei Zsolt elnök lemondása után Bajkai Istvánt választották meg erre a posztra, a közelmúltban pedig Bertók Róbert lett a szövetségi kapitány, ő ifjabb Balzsay Károlyt váltotta. Az új szakvezető versenyzőként 1997-ben magyar bajnoki címet nyert, éveken át volt tagja a válogatottnak. Hosszabb ideje dolgozik ökölvívóedzőként, az elmúlt években Szellő Imre edzéseit irányította.

Bajkai szerint az új szakvezetőnek elsődlegesen a tokiói olimpiára kell koncentrálnia, a szövetség ugyanis bízik abban, hogy Gálos Roland mellett más is szerez kvótát. Ugyanakkor a kapitányi pályázat egyik legfontosabb eleme az utánpótlással kapcsolatos tervek voltak, a szakvezetőnek ezen a területen is komoly feladatai lesznek. Várhatóan a vezérkar a vidéki műhelyekről is képet szeretne kapni, így személyes látogatás is elképzelhető Baranyában.