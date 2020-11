A játékos Soroksárhoz látogat vasárnap a PMFC

Ebben a szezonban először futhat ki saját pályájára tétmeccsen a Szentlőrinc, hiszen még a Magyar Kupa-találkozóját is Kozármislenyben kellett játszania. A piros-feketék a Siófokot látják vendégül vasárnap 13.00-tól hazai környezetben, miközben a Pécs a Soroksárnál igyekezhet pontokat szerezni.

Fontos mérkőzéshez érkezett a Szentlőrinc, amelynek minden megszerzett pontra szüksége van, hogy elérje célját, a bentmaradást. Egyrészről először szerepelhet valójában hazai pályán az idényben, s mindezt egy közvetlen rivális, a Siófok ellen teheti. Éppen ezért különösen fontos lesz begyűjtenie a piros-feketéknek az összes egységet, hiszen azokat egy csak négy pontra lévő vetélytárstól csenhetik el. Azonban a Siófok nincs rossz formában: legutóbbi három mérkőzésén, a Kazincbarcika, a Békéscsaba és a Csákvár ellen egyaránt győzött.

– Örülünk, hogy nem kell utaznunk, hazai pályán játszhatunk. Mindenképpen győzni akarunk. A Siófoknak elég jó, tapasztalt másodosztályú kerete van, és NB I.-es játékosokkal is erősödtek a nyáron. Felemásan rajtoltak, de Waltner Róbert érkezése óta három meccset megnyertek. A csapat átvette a kiváló edzője filozófiáját. A keretük képességei alapján több pontot kellett volna szerezniük eddig, de ez ránk is igaz. Szervezett, akaratos, koncentrált teljesítményt kell nyújtania tőlünk mindenkinek, aki pályán lesz. Ha mindenki nagy akarattal a csapatért küzd, akkor esélyesek vagyunk a három pont otthon tartására – jelentette ki Marián Sluka, a Szentlőrinc vezetőedzője.

A Szentlőrincnek nem csak erre, de a következő hétvégére is engedélyezte az MLSZ, hogy saját pályáját használja.

A PMFC-nek eközben Soroksáron kell mindent megtennie azért, hogy újabb három egységgel gazdagodjon, s a Budaörs esetleges pontvesztése esetén fellépjen a tabella második helyére.

– Évek óta tudatos munka folyik Soroksáron, amit az is alátámaszt, hogy sok fiatalt kapnak akár a Ferencvárostól is. Őket pedig felépítik akár az első osztályra is. Emellett próbálnak eredményesen szerepelni, évek óta ott vannak az élmezőnyben. Bátran, támadó felfogásban játszanak. A futballt, mint játékot kezelik. Érdekes találkozó elé nézünk, mert egy játékos, jól megszervezett, jó futballt játszó csapat ellen fogunk pályára lépni. Próbálunk a lehetőségeinkből a lehető legtöbbet kihozni – nyilatkozta Vas László, a PMFC mestere.

további program: Békéscsaba–Gyirmót, Győr–Vasas, Dorog–Kaposvár, Debreceni EAC–Budaörs (mind 11. 29., 13.00), Szombathely–Debreceni VSC (11. 29, 16.15), Csákvár–Szolnok, Kazincbarcika–Szeged, Nyíregyháza–Ajka (mindhárom 11. 29., 17.00).