A jövő embere lehet Schömberger Máté

Edzője szerint a jövő embere lehet a Pécsi Küzdősport SE dzsúdósa, Schömberger Máté, aki az év első országos, ifjúsági válogatóversenyén az első helyet kaparintotta meg a plusz 90 kg-osok súlycsoportjában.

A 16 éves 110 kilós tehetség sokáig bajlódott térdsüléssel, hónapokon keresztül a versenyeket is nélkülöznie kellett, visszatérését viszont arannyal koronázta meg. – Máté rendkívül szorgalmas, tehetséges, minden megvan benne és tesz is érte, hogy eredményes dzsúdós legyen. Iskola mellett, többször napi két edzést is végigcsinál – mondta lapunknak Romváry Attila, a Pécsi Küzdősport Egyesület edzője. – Sajnos már áprilistól „rosszalkodik” a térde, s még mindig nincs teljesen rendben. Ugyan gőzerővel tréningezett, de hónapok teltek el versenyzés nélkül, ami ebben a sportágban rengeteg kihagyásnak számít.

Valóban biztató az első idei válogatón elért aranyérme, de nem akarunk semmit elkiabálni. Nagyon kiegyenlített a mezőny, és voltak még hibák az ő dzsúdójában is. A fővárosi megmérettetésen Wichmann Dalma és Harmath Ágoston képviselték még az egyesületet. Mindketten szépen küzdöttek, de ellenfeleik ezúttal jobbnak bizonyultak. Az évben összesen négy országos válogatót rendeznek az ifi korosztálynak. A következő megmérettetés az Ifjúsági Magyar Bajnokság lesz, amelyre február 22-én Veszprémben kerül sor.