A junioroknál a pécsi lányok lettek az elsők

Rengeteget dolgoznak, de ennek köszönhetően látszik is a fejlődés.

Ragyogóan szerepelt a Pécsi Ritmikus Gimnasztika Egyesület junior csapata a Budapesten megrendezett országos bajnokságon: első helyen végeztek Ekaterina Dologa tanítványai. A junior és felnőtt ob-n a pécsieket 37 versenyző képviselte.

– A legmagasabb szint, az első osztály junior kategóriájának versenye mindig is kiemelt fontosságú, hiszen a jövő lehetséges válogatottjai kerülhetnek ki ebből a mezőnyből – mondta lapunknak Ekaterina Dologa, a pécsiek vezetőedzője. – Egyesületüket négyen képviselték a döntőben, amelyet jó versenyzéssel meg is nyertünk, így 2019-ben a legjobb junior csapat a Pécsi RGSE lett. Még ennél is nagyobb eredménynek tartom azt, hogy az egyéni versenyben az első nyolc helyezett között négy pécsi lány volt. Ők óriási munkát végeztek az utóbbi időben, áprilistól már minden nap öt órát edzenek. Meg is látszott a fejlődés, hiszen Hegedűs Hanna és Tukacs Lotti még sosem voltak ennyire közel az élmezőnyhöz, ráadásul legfiatalabbként érték ezt el.

Az egyéni összetett eredményei: 3. Lovász Luca Flóra, 5. Ákoshegyi Eszter, 7. Hegedűs Hanna, 8. Tukacs Lotti. Szerenkénti versenyben Ákoshegyi Eszter buzogánnyal első, szalaggal második, Lovász Luca kötéllel harmadik, labdával második lett. További pécsi eredmények: Gazsó Gerda hatodik, buzogánnyal második, Magyar Blanka negyedik, Kalácska Réka hetedik, Balázs Lili nyolcadik, Bencze Rebeka hatodik, Hesz Franciska Míra hatodik, Kachovetz Kinga hatodik, Péter Panna hetedik.

Felnőtt első osztályban kiegyensúlyozott versenyzéssel Dörnyei Réka hetedik helyen végzett.

A gyermek első kategóriában a pécsiek egyéni csapata a dobogó harmadik fokára állhatott (a csapat edzője Hesz Dominika, a csapat tagjai: Magyar Blanka, Márkus-Késmárki Karina, Kárpáti Luca, Balázs Lili, Kalácska Réka).

Edzők: Ekaterina Dologa, Hesz Dominika, Peti Viktória, Li Glória, Hesz Anna, Somoskövi Zita.