A keret cserélődött, a sikeréhség állandó

Sokan talán azt várták, hogy a tavalyi jó szezont követően a nyáron kicserélődött Szentlőrinc nem fogja jól kezdeni a bajnokságot, de maximálisan rácáfoltak kritikusaikra, hiszen veretlenül, mindössze 2 ponttal lemaradva állnak a PMFC mögött a második helyen.

Nem sokan tettek volna arra, hogy a férfi labdarúgó NB III-as Közép-csoport tabelláját két baranyai csapat fogja vezetni 8 fordulót követően, ráadásul veretlenül, de a PMFC és a stábot, és szinte egy fél keretet is cserélő Szentlőrinc kirobbanó formában rajtolt. Sőt, a változások ellenére is a két baranyai alakulat védelme eddig a leghatékonyabb, mindössze 5-5 gólt kaptak eddig. A Szentlőrincet sokan leírták, viszont tizenhárom új játékossal is gyakorlatilag ott folytatták a szereplést, ahol a nyári szünet előtt abbahagyták. Ez pedig a tudatos építkezésnek köszönhető.

– Azon az úton járunk tovább együtt, amin 3 éve a csapat szakmai vezetőjeként elindultam, és ehhez nagyban hozzájárul Kovacsevics Csaba klubigazgató, aki mindenben támogat – kezdte Fekete Tivadar, amikor arról kérdeztük, mi áll a töretlen jó szereplés mögött. – A játékoskeret jó pár poszton cserélődött, de a tudatos kiválasztásunknak köszönhetően az eredmények nem maradnak el a tavalyitól. Sokan temettek, leírtak minket, de maximálisan rájuk cáfoltunk. Nyolc forduló után veretlenek vagyunk, és holtversenyben a legkevesebb gólt kaptuk. Az ellenfelek szakvezetői is elismerően nyilatkoznak rólunk. Például Szabados Tamás, a Taksony edzője szerint az osztály eddigi legjobb csapatával találkoztak a két gárda egymás elleni bajnokiján.

A csapat erejét az is jól mutatja, hogy ki-ki meccset játszottak az NB II-ben feljutásra esélyes Gyirmóttal a Magyar Kupában.

– Kikaptunk ugyan egy góllal, de egyáltalán nem búslakodtunk, mert a játék képe büszkeségre ad okot – fűzte hozzá Fekete, aki kiemelte, hogy hosszútávon sok sajátnevelésű játékossal képzelik el a csapatot, akik átérzik a klub indentitását, és akiket mihamarabb próbálnak integrálni a felnőtt futballba. Most is sok 18-19-20 éves tehetség van a keretben, és ezért is játszik annyi ifista a megye I-es csapatukban, ahol már 2003-as születésű játékos is bemutatkozhatott.