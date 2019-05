A két legjobb formában lévő gárda csap össze

Véglegesen elhúzhat a Véménd, a bronzért viszont folytatódik a harc.

A két legjobb formában lévő együttes csap összes egymással az NK Építő Megyei II. osztály 26. fordulójában, a tavasszal még veretlen Nagykozár az egyhuzamban 18 meccset nyerő Véméndet fogadja. A listavezető szerdán óriásit lépett a bajnoki arany felé, hiszen 2-0-ra megverte a második Palotabozsokot, ezzel pedig hét pontra növelte előnyét a tabellán. Ha vasárnapi ellenfele sem tudja megállítani Kaiser­éket, akkor lassan bonthatják a pezsgőt.

A palotabozsokiak a véméndi kudarc után Kétújfalun biztosíthatják be az ezüstérmes pozíciójukat. Az őket üldöző Lánycsók kezd visszatérni őszi formájához, az utóbbi néhány fordulóban a hetedik helyről kapaszkodott vissza a dobogóra, most hétvégén a Hosszúhetény ellen gyűjtené be a három pontot. A Drávaszabolcs a hét közben elérte a 300 kapott gólt, ami egészen példátlan negatív teljesítmény. De hozzá kell tenni, hogy minden egyes meccsre kiállnak, küzdenek és hajtanak a sereghajtó játékosai. A következő körben az Ócsárd ellen próbálkozhatnak meg újra a pontszerzéssel. A Magyarbóly a Bicsérd vendége lesz, a Töttös Himesházára látogat, a Somberek pedig a Diana SE-t látja vendégül.

A 26. forduló programja

Május 4., szombat, 17.00.

Bicsérd–Magyarbóly

Május 5., vasárnap, 17.00.

Drávaszabolcs–Ócsárd, Himesháza–Töttös, Kétújfalu–Palotabozsok, Lánycsók–Hosszúhetény, Nagykozár–Véménd, Somberek–Diana SE.

Az állás: 1. Véménd 64 pont, 2. Palotabozsok 57, 3. Lánycsók 47, 4. Nagykozár 44, 5. Ócsárd 44, 6. Himesháza 38, 7. Somberek 35, 8. Kétújfalu 32, 9. Magyarbóly 32, 10. Töttös 31, 11. Hosszúhetény 37, 12. Bicsérd 22, 13. Diana SE 20, 14. Bogád 14, 15. Drávaszabolcs 0.

A góllövőlista állása

35 gólos: Novák Balázs (Himesháza)

33 gólos: Péter József (Somberek)

31 gólos: Gál Tibor (Lánycsók)

28 gólos: Varga Zoltán (Kétújfalu)