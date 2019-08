A Komló és a Mohács is sima győzelemmel kezdett

A PVSK az utolsó pillanatban bukta el a három pontot a Sellye ellen.

Mohács–Szentlőrinc II. 3-0 (1-0)

Mohács. V.: Ádám József. Mohács: Windischmann – Bódis B., Martin, Fellai, Károly V. – Brukner – Menyhei (Nagy Zs., 55.), Izsák (Horváth G., 60.), Vég (Bódis P., 51.), Spannenberger (Zsivkovics, 76.) – Schmidt (Berkovics, 82.). Edző: Takács Lajos. Szentlőrinc II.: Vekkeli – Kerti, Tóth O., Sarfenstein, Horváth F. – Jung, Bálint G. – Nenezics, Szolga (Paizs, 53.), Tóth M. (Gáyer, 71.)– Kovácsevics (Németh, 66.). Edző: Lóth József.

Gólszerzők: Schmidt (15., 50.), Spannenberger (59.).

Miután a mohácsiak a Harkányt 6-0-ra, a PEAC-ot pedig 8-1-re ütötték ki a Magyar Kupából, így a csapat szurkolói nem véletlenül várták bizakodva a pontvadászat rajtját. Takács Lajos együttese a lelkes fiatalokkal felálló Szentlőrinc II.-t fogadta a Kórház utcai pályán, ahol ki is szolgálta közönségét. Az előző kupameccsen hat gólt jegyző Schmidt Zsolt már a 15. percben betalált, majd a második félidő elején megduplázta a Mohács, s saját góljainak számát. Innen már nem volt vissza út a vendégek számára, sőt, Spannenberger is bevette Vekkeli hálóját, beállítva a 3-0-s végeredményt.

Sport36 Komló–Gyógyfürdő Harkány 3-0 (0-0)

Komló. V.: Kreskai Tamás. Komló: Hertbert R. – Bölcskei (Doboviczki, 69.), Erdős, Szabó M., Farkas (Papp K., 88.) – Tukerics, Herbert R. (Korbuly, 88.), Vass – Miltner, Szabó Á. (Bolboaca, 76.), Bíró. Edző: Tóth Máté. Harkány: Kácsor – Szeifert, Körmendi, Teszárik (Laki, 76.), Geczó R. – Varga M., Ragány, Oberländer (Kolompár, 70.) – Szentesi, Geczó P., József G. Edző: Weinert Zsolt.

Gólszerzők: Bíró (63., 88.), Tukerics (80.).

Sellye–PVSK 2-2 (0-0)

Sellye. V.: Jakab Attila. Sellye: Bene – Orlovics, Bosnyák, Varga V., Patkó – Simara (Bizderi, a szünetben), Szívós, Szabó K., Hornyák – Bóka, Balogh B (Hámori, 56.). Edző: Somogyi Zoltán. PVSK: Bárány – Sztanics, Vida, Pókos, Domonkos – Sziládi (Tiffán, 92.), Rácz (Kaufmann, 83.), Csőke (Ndjodo, 56.) – Kiss D. (Lőrincz. 86.), Lehota, Várda. Edző: Kósa Sándor.

Gólszerzők: Hámori (65.), Szívós (93.), illetve Várda (50.), Lőrincz (87.).

A PVSK hiába szerzett vezetést a 87. percben, nem tudta kihúzni kapott gól nélkül az utolsó perceket. A sellyei Szívós Alexander a hosszabbítás legutolsó másodpercében vette be a pécsiek kapuját, miután Jakab játékvezető egyből lefújta a találkozót, már középkezdésre sem maradt idő.

Villány–Pécsvárad R-Bus 1-3 (1-1)

Villány. V.: Kozári István. Villány: Dósa –Pfefferman, Pauk, Buni J., Fischer – Elek, Bősz, Stefán – Buni B., Alabert, Czibere. Edző: Polgári Csaba. Pécsvárad: Gergő Á. – Kungl, Krapecz, Racskó, Temesvári – Bozó, Wittrédi, Reith – Takács Á, Tóth A., Szentes. Edző: Varga László.

A címvédő Pécsvárad is győzelemmel kezdte a szezont, Varga László együttese a Villány múlta felül 3-1-re. A vendégek gólvágója, Szentes Krisztián duplázott, illetve Wittrédi Dávid is góllal mutatkozott be a megyei I. osztályban.

A PTE PEAC–Szederkény rangadót elhalasztották, a mérkőzést október 16-án, szerdán pótolják.