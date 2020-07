A Komlói Bányász örülhetett a végén

Privát bajnoksággal zárták le a félbeszakított idényt az öregfiúk.

A Komlói Bányász nyerte meg a megyei öregfiúk labdarúgó-bajnokság (nem hivatalos) rájátszását.

A PMFC öregfiúkat erősítő Papp Zsolt ötlete alapján a liga két csoportjának (az id. Dárdai Pál és a dr. Váradi Gábor csoportnak) első három helyezettjei, a Komlói Bányász, a PMFC, a Diana SE, valamint a Bóly, a Szederkény és a Kozármisleny egy „privát” bajnoksággal zárták le a koronavírus-járvány miatt félbeszakított idényt. A kezdeményezésre mind a hat csapat azonnal rábólintott. A sorsolás alapján – körmérkőzéses rendszerben – mindenki játszott mindenkivel egy meccset, így öt forduló alatt dőlt el az aranyérem sorsa.

A komlóiak nagyon odatették magukat, egyedül a Szederkény fogott ki rajtuk (2-3), viszont a Diana (10-2), a PMFC (6-1), a Bóly (5-0) és a Kozármisleny (7-2) ellen egyaránt kiütéses győzelmet arattak, így megérdemelten nyerték meg a rendhagyó rájátszást. Ráadásul a gólkirályok is a Bányász együtteséből kerültek ki: Korcsmár István és Somodi Péter is 8-8 alkalommal vette be az ellenfelek hálóját.