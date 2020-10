A koronavírus dobja az ellenfeleket

Úgy tűnik, ezen a szerdán már végre ismét pályán lehet a Sport36-Komló NB I.-es férfikézilabda-csapata is, miután a bányászoknak sikerült becserkészniük egy ellenfelet.

Egymás után kellett elvetnie a terveket a Komló vezetésének és stábjának. Eredetileg a Szegeddel találkoztak volna a héten Granicsék, azonban azóta szóba jött Gyöngyös, Balatonfüred, majd a Ferencváros is. Végül viszont minden bizonnyal Csurgóra utazik a csapat.

– Az előző hét megmutatta, nem könnyű a helyzetünk, hiszen pár nappal a meccs kiírt időpontja előtt még nem tudjuk, ki lesz az ellenfelünk. Így elég nehéz bármire készülni, de most ehhez kell alkalmazkodni, amennyire lehet – kezdte Kilvinger Bálint vezetőedző. – Mindenképpen szerettünk volna játszani. Annak örültünk volna leginkább, ha már múlt héten pályára léphetünk. Ráadásul most jön egy kényszerű szünet is, mert válogatott programok lesznek. Szerettük volna, ha ezek előtt két-három meccset letudunk, hiszen maradt el bőven mérkőzésünk, de ilyen helyzetben annak is örülnünk kell, hogy egyet lejátszhatunk.

Az előző héten a Veszprém ellen lépett volna pályára a bányász alakulat, de az ellenfél hatósági karanténba került.

– Arra teljesen jó lett volna múlt héten egy mérkőzés, hogy felmérjük, hol tartunk. Szerdán is az lesz az elsődleges célunk, hogy kapjunk egy képet arról, egyáltalán milyen állapotban van a csapat. Jelen helyzetben csak tippelgetni tudunk, hogyan bírják majd a játékosok a mérkőzés terhelését. Remélem, a szerda majd egy jó választ tud erre adni – folytatta a tréner. – Természetesen felkészülünk a mérkőzésre, és amit lehet, megteszünk azért Csurgón, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el. Nem feltartott kézzel megyünk ki a pályára, és ha ez pontot vagy pontokat eredményez, annak mindenki nagyon fog örülni. Azt viszont még nem igazán tudjuk, mire számíthatunk. Ha a csapat játékban van, jobban lehet következtetni, de most teljes a bizonytalanság.

A folyamatos bizonytalanság viszont marad a csapat, és maga a bajnokság körül is. Bármikor cserélődhetnek az ellenfelek, vagy változhatnak az időpontok.

– Az a nehézsége a helyzetnek, hogy arra is fel kell készülni, amire nem nagyon lehet. Amikor mindennap változik az ellenfél, nehéz mentálisan frissen tartani a fejeket. Mi már annak is örülnénk, ha egyáltalán pályára tudunk lépni, mert ilyen helyzetben már ennek is lehet – zárta szavait Kilvinger.

Két meccs után

Eddig az Eger után, amely csak a Komló elleni nyitányon szerepelt, a baranyai alakulat játszotta a legkevesebb találkozót. Szám szerint kettőt. Ezzel szemben a Telekom Veszprém már nyolc, míg a Budakalász, az Orosháza és a Cegléd is hét meccs­nél tart. Ennyi idő után – egyedül a rajtkor elért győzelmével – a 11. helyet tartja a Komló, viszont a negyedik Gyöngyöstől is mindössze négy pont választja el.

A Csurgó hat találkozón lépett eddig idén pályára. Ezeken két győzelmet, egy döntetlent és három vereséget gyűjtött. Az ikszet legutóbb szedték össze hazai pályán a Balatonfüred vendéglátójaként, míg a vereségeket az első három fordulóban a Telekom Veszprém, a Szeged, valamint a Budakalász ellen szenvedték el. Azaz jelenleg három meccse veretlenek. Az Orosházát és a Ceglédet győzték le.