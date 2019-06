A kosárlabda hazájából tért haza Kaposi Pálma

Majdnem három éven keresztül az amerikai egyetemi bajnokságban, az University of Minnesota játékosaként pallérozódott Kaposi Pálma. A pécsi nevelésű, 22 esztendős center nemrégiben visszatért szülővárosába, s most a magyar élvonalban kamatoztatná tapasztalatait.

– Jó újra Pécsett?

– Jól éreztem magam kint, szereztem két diplomát, valamint sokat fejlődtem játékosként is, de nagyon jó újra Pécsett lenni. – árulta el lapunknak Kaposi Pálma, aki a következő szezont már a PEAC-Pécs élvonalbeli kosárlabdacsapatánál kezdi meg. – Én itt születtem, itt kezdtem el kosárlabdázni, s most, három év amerikai kitérő után, jó érzés hazatérni.

– Milyen az Egyesület Államokban egy kosárlabdázó élete?

–Nagyon nagy becsben tartják a kosárlabdázókat és az atlétákat Amerikában. Mindent megtettek értünk, a sportcsarnok 0-24-ben elérhető volt számunka, a szurkolók pedig elképesztőek voltak. Az utolsó év szezonnyitó meccsén, amikor a négyszeres WNBA-bajnok és kétszeres olimpiai-és világbajnok Lindsay Whalen lett az edzőnk, tízezer ember jött ki a csarnokba. Nagyon felemelő ennyi ember előtt játszani.

– Jó lenne, ha Pécs-meccseken is ismét több ezer ember szorítana a csapatért. Mit vár a következő szezontól?

– Mind támadásban, mint védekezésben egy hasznos és fontos tagja szeretnék lenni a PEAC-Pécsnek. Megpróbálunk minél előrébb, akár a legjobb négyben végezni. Nagy pluszt jelent, hogy az európai porondon is megmérettethetjük magunkat. Így több minőségi meccset fogunk játszani, ami a fejlődésünk és az összeszokásunk szempontjából nagyon fontos.

– A magyar válogatott éppen Európa-bajnokságon szerepel. A jövőben önt is láthatjuk nemzeti színekben?

– Óriási álmom válna valóra, ha pályára léphetnék a felnőtt válogatottban. De addig is nagyon izgulok és szurkolok a csapatért, hogy minél jobban szerepeljenek. Most a magyar egyetemi válogatottal készülök a nápolyi Universiadére, ahol szeretnénk a legtöbbet kihozni magunkból. Aztán meglátjuk, mit hoz a jövő.