A következő idényben megváltozik a keret

Megváltozik a következő idényre a komlóiak férfi Extraligás asztalitenisz-csapatának játékoskerete.

A legutóbbi bajnokságot a 10-es mezőnyben hatodik helyen befejező együttes (a mérlege az alapszakaszban 5 győzelem/3 döntetlen/10 vereség volt, 21 ponttal lemaradva az első helyezettől, ezzel nem kerültek a Final Fourba) elveszítette Kanabé Szilárdot, aki Olaszországba igazol, jött viszont helyette Terék Norbert a BVSC-ből. Pintér Zoltán vezetőedző tájékoztatása szerint a felkészülésük már megkezdődött az ősszel, várhatóan szeptemberben induló új szezonra.

A Komló asztalitenisz szakosztálya működtet egy női gárdát is, amely legutóbb az NB I. Nyugati csoportjában játszott és az alapszakaszt harmadikként zárta. Hat csapat volt, a vége elég komolytalanra sikeredett, mert elfogyott a mezőny, így igazi rájátszás már nem is volt. A hírek arról szólnak, hogy megváltozik a következő kiírás, valószínűleg torna rendszerű lesz a bajnokság, abban az esetben pedig a komlóiak házigazdái szeretnének lenni az egyik fordulónak. Az is új, hogy a hölgyeknél a kevés játékos miatt nem négy, hanem három tagú csapatok mérkőznek meg egymással.

– Annyi a változás nálunk, hogy a még utánpótlás korú Rétyi Virág a tanulmányai miatt abbahagyta, helyette érkezett Kaposvárról Fekete Zsuzsanna – hallottuk Pintértől. – A feleségem, Pintér-Csuti Éva pedig már nem játszik, inkább az edzősködésre fekteti a hangsúlyt.