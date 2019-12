A legjobb nyolc közé menetelt Jakobi Júlia

A 2019/20-as párbajtőr-versenyidény második Olimpici GP fordulóját rendezték meg a Szolnoki Sportcentrumban, ahol szinte minden számban indult PTE-PEAC-sportoló.

A legszebb pécsi eredményt Jakobi Júlia érte el, aki hatodik helyezett lett a lányok között, de többen is döngették a negyeddöntők kapuját. Kiemelkedően vívott Lippai Máté is, saját korcsoportjában és az idősebb újoncok között is a nyolcaddöntőbe jutott. A pécsi eredmények. Gyermek (U11-12) korcsoport: Lippai Máté 13. hely, Kosztor-Nemes Boldizsár 31., Nagy-Tószegi Soma 42., Bótor Zerind 47., Bagoly Benedek 48. Újonc fiú (U13): Lippai Máté 14., Kosztor-Nemes Boldizsár 32., Gyenis Máté 46., Kovácsfi-Till Áron 47. Újonc leány: Jakobi Júlia 6., Machlik Míra 15., Herke Réka 34., Doma Boglárka 48. Serdülő (U14) fiú: Reuter Ákos 13., Kovácsfi-Till Áron 59., és Nyári Koppány 63. Serdülő leány: Jakobi Júlia 16., Imre Luca 39., Herke Réka 46., Doma Zsófia 56. Törppici (U10): Nyári Boróka 16., Sörös Eszter 22., Megyeri Aliz 25., Papp Niki 31.

A kép illusztráció.