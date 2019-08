A legjobb nyolcba akarnak kerülni mindkét fronton

Vége a nyári szünetnek a vízipólósoknál is, jönnek a tétmeccsek, amit nagyon várnak már a PVSK-Mecsek Füszért csapatának játékosai. Lukács Gergely tanítványai számára a Magyar Kupa jelenti az első kihívást: vasárnap és hétfőn az Abay Nemes Oszkár Sport­uszodában rendezik meg az egyik csoportkört négy együttes részvételével.

A PVSK-Mecsek Füszért csapata összeállt, készen áll a rajtra. Sőt, nagyon várja is már, a játékosok szeretnék, ha az edzéseket immár tétmeccsek színesítenék.

– Olyan sikerre éhes társaság jött össze nálunk, amely biztosan mindent megtesz majd azért, hogy jól szerepeljen a Magyar Kupában – mondta lapunknak De Blasio Domenico, a pécsiek szakosztályvezetője. – Ha már a PVSK fennállásának századik évfordulója alkalmából sikerült Pécsre hoznunk ezt a csoportkört, mi is szeretnénk hozzátenni a magunkét a jubileumhoz: meg akarjuk nyerni ezt a négyest, ami azt jelentené, hogy továbbjutunk, s bekerülünk a legjobb nyolcba.

Persze nem lesz ez könnyű. A négyesben ugyanis a pécsiek mellett ott van még a Tatabánya, amellyel rendre szoros meccseket játszanak az OB I.-ben, valamint a Debrecen, amely az előző szezonban az első nyolcba került a bajnokságban. A kvartett a másodosztályú Nagykanizsával egészül ki: legutóbb csak osztályozóval maradt le az élvonalról.

– Biztosan nem lesznek könnyű mérkőzéseink a két nap során. Ugyanakkor bizakodóak vagyunk, a felkészülésünk ugyanis jól sikerült, s bár az alapozásból fakadóan itt-ott fájnak még az izmok, ez jelen pillanatban teljesen természetes.

Miként az is természetes, hogy a kupa csoportkörét a pécsi szurkolók ingyen tekinthetik meg – a csapat bízik benne, hogy minél többen segítenek majd nekik a lelátóról. Érdemes lesz kilátogatni, az biztos, mert ezek a meccsek jelentik a főpróbát a közelgő bajnoki rajt előtt: szeptember 4-én, vagyis szerdán már ebben a sorozatban is megkezdi szereplését a PVSK-Mecsek Füszért, amely a Szolnokot fogadja.

– Az előző szezon bronzérmesével kapcsolatban egész eddig azt hittük, hogy gyengülni fog, erre a napokban leigazolta az olimpiai, világ- és Európa-bajnok szerb centert, Dusko Pijetlovicsot… – fogalmazott De Blasio Domenico. – Eddig sem mi voltunk a mérkőzés esélyesei, így meg különösen nem, de mindent megtesznek a srácok azért, hogy úgy mutatkozzunk be, ahogy az elvárható. A sorsolás ismeretében pedig most már hivatalos célként is megfogalmazhatjuk azt, hogy az előző idény eredményéhez, vagyis a kilencedik helyhez képest előrébb szeretnénk lépni, a bajnokságban is be akarunk kerülni a legjobb nyolc csapat közé!