A legnagyobb elismerés, ha észre sem veszik őket

Téczely Roland nagyon komolyan veszi munkáját, eltökéltségét pedig már a megyei kosárlabda-szövetség is díjazta. A fiatal sípmestert nemrégiben a tavalyi esztendő legjobb huszonöt év alatti baranyai játékvezetőjének választották meg.

– Mivel érdemelhette ki a megyei elismerést?

– Egyrészt azzal, hogy huszonöt év alatti vagyok. Másrészt, szerintem kevesen vannak itt a megyében, akik ennyi munkát és energiát ölnek bele a játékvezetésbe – fogalmazott Téczely Roland, kosárlabda-játékvezető. – Minden meccsre készülök, mindig próbálok naprakész lenni, és utánajárni a változásoknak. Aki itthon ebben el szeretne érni valamit, annak muszáj saját magát képeznie. Sokak elvannak az állóvízben, de nekem komolyak az ambícióim.

– Hogy lesz valakiből játékvezető?

– Rövid ideig én is kosárlabdáztam utánpótlás szinten, viszont játékosként nem voltam igazán sikeres, így abbahagytam. De ettől függetlenül magát a sportot ugyanúgy szerettem utána is. Emellett, édesapám élvonalban vezetett mérkőzéseket, szóval nem véletlenül kezdtem bele. Ő szólt nekem hat évvel ezelőtt, hogy indul egy tanfolyam, menjek el rá, hiszen jó kis zsebpénzszerzési lehetőség. Akkor még nem gondoltam, hogy valaha komolyabb céljaim is lehetnek ezzel. De ráéreztem az ízére, jöttek a sikerek is, így elkezdtem egyre többet foglalkozni vele.

– Ha egy játékos minden meccsen ötven pontot dob, akkor nyilvánvaló, hogy jól teljesít, de önöknél, hogy lehet ezt megállapítani?

– Van egy ranglétra, amit alulról kell elkezdeni megmászni. Ami azt jelenti, hogy először egészen a legfiatalabbak meccsein fújunk, és ha már kapunk magasabb szintű mérkőzéseket, – ahol jóval pörgősebb és komolyabb versenykosárlabda van – akkor az már elismerésnek számít, emellett van a szövetségben egy bizottság, ahonnan visszajelzést adnak munkákról. De azt szoktuk mondani, hogy nekünk az az igazi siker, ha észre sem vesznek minket.

– Sok mindent kell eltűrniük egy mérkőzés alatt. Hogy bírja a kritikát?

– Muszáj megbirkóznunk ezzel. A meccs alatt mindenki felfokozott érzelmi állapotban van, de mi vagyunk a játék azon szereplői, akik egyetlen pillanatra sem veszíthetik el a fejüket. A kezdetekben természetesen zavart, ha szidnak engem vagy édesanyámat, de idővel megtanultam, hogy koncentráció kérdése az egész, ki kell zárni ezeket az elemeket.

– Ha már a fújás pillanatában tudja, hogy rosszul döntött, akkor még vissza tudja vonni az ítéletet, vagy esetleg megpróbál máshogy korrigálni?

– Ha elnézünk egy egyértelmű szabálysértést, azt még vissza lehet vonni. De egynél többször ezt nem nagyon tehetjük meg egy mérkőzésen, hiszen akkor hitelünket vesztenénk. Hibát hibával semmiképp sem javítunk, de a kétes ítéleteket lehet úgy menedzselni a pályán, hogy megmaradjon az egyensúly.

– Meddig szeretne eljutni?

– Az elsődleges célom, hogy itthon egy élvonalbeli játékvezető váljon belőlem. És ha ott jól teljesítek, akkor egyszer a nemzetközi porondra is kilépnék. A végső szint pedig az Euro Liga, de az már álom kategória, nagyon sok mindennek kell passzolnia ahhoz, hogy az összejöhessen.